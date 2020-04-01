Контр-адмирал службы здравоохранения США: В Беларуси может быть хуже, чем в Италии 1.04.2020, 19:21

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фото: facebook.com/Boris-Lushniak

Итальянцы хоть и с опозданием, но начали применять меры в отличие от Лукашенко.

Почему в США стремительно растет количество инфицированных и повторят ли судьбу Европы страны постсоветского пространства? «Белсат» пообщался с контр-адмиралом службы здравоохранения Соединенных Штатов в отставке Борисом Люшняком. Он один из ведущих специалистов мира по борьбе с вирусом N1H1, который бушевал в 2009 году.

— Пандемия коронавируса устанавливает все новые и новые рекорды. Ситуация с каждым днем становится все хуже, в том числе и в США. Почему в Соединенных Штатах такая высокая заболеваемость?

— Нынешняя ситуация в США – критическая. У нас больше 170 тысяч заболели коронавирусом. Больше 3 тысяч смертей из-за этой болезни. Мы только сейчас начали проводить большую системную диагностику на вирус. Этого нам не хватало еще несколько недель назад. Теперь же у нас есть больше технических возможностей выявить инфекцию. Постоянное тестирование – одна из причин, почему мы – среди лидеров с пугающими цифрами по заболеваемости.

— Я правильно вас понял, низкие цифры заболеваемости должны вызывать даже больше вопросов и опасений, чем высокие?

— Все начинается с малых цифр. Также было и в Америке 3-4 недели назад. У нас было мало зараженных коронавирусом. А пока мы не имели возможности диагностировать людей в нужном количестве, вирус распространился по всей стране.

— Например, в Украине больше 600 подтвержденных случаев. В России за два дня зафиксировали почти тысячу. Это означает, что в Восточной Европе все только начинается?

— Я не знаю, какая ситуация в Украине с диагностикой сейчас. Но мы видим, как этот вирус распространялся. Сначала Китай. Потом Южная Корея. Затем Италия и вся Западная Европа. Дальше вирус перенесся в Америку. И теперь уже очевидно – в Польше, Украине и России – количество зараженных тоже с каждым днем растет. Не знаю, такие относительно маленькие цифры свидетельствуют о низком уровне зараженности или о нехватке диагностики, но факт остается фактом – вируса в мире становится все больше. В том числе и в странах Восточной Европы.

— В Украине ввели карантин. Ограничили работу общественного транспорта. Закрыли кафе и рестораны. Запретили любые мероприятия, где могут собираться люди. Это спасет украинцев от коронавируса?

— Власти все правильно делают. У нас в США есть центр по контролю и профилактике заболеваний. Мы обязаны прислушиваться к их рекомендациям. А они говорят – нужно защищать себя, следить за гигиеной, ограничить общие собрания. А также обеспечить социальное, так называемое, физическое удаление, чтобы люди были на безопасном расстоянии друг от друга. Это около двух метров. Нужно следить за людьми постарше и с хроническими заболеваниями – они в особой зоне риска. Если чувствуете себя плохо – нужно оставаться дома. Это очень важно – не ходить среди людей. Руки надо тщательно вымывать. До лица не дотрагиваться.

Даже в моем штате Мериленд, ввели карантин. Теперь мы с женой и детьми сидим дома.

— Если в Украине и России вводят хотя бы какие-то ограничительные меры, то в Беларуси не делают этого совсем. Даже чемпионат по футболу продолжается – единственный турнир в мире, который не остановили. К чему это может привести?

— К чему? Народу придется просто терпеть. Этот вирус не знает никаких границ – будь то границы штатов, либо государств. Коронавирус их в любом случае перейдет. Это теперь пандемия. Это означает – мировая эпидемия. Вирус обнаружили уже в 179 странах мира. Так что очевидно, в Беларусь вирус попадет тоже.

Даже здесь, в Америке, еще недавно некоторые церкви продолжали богослужения. А закончилось все арестом этих священников, потому что это было против рекомендаций правительства. Надо осознать, что теперь самое важное – здоровье людей по всему миру.

— То есть, игнорируя рекомендации ВОЗ, Беларусь может повторить путь Италии?

— Возможно, это будет вторая Италия, а может даже хуже. Потому что итальянцы хоть и с опозданием, но начали применять меры предосторожности. И теперь там ситуация становится несколько лучше. Новых пациентов с диагностированным коронавирусом становится все меньше. Но я должен сказать – ситуация в Италии, действительно, на очень тяжелом уровне. Больше 100 000 человек заболели (на момент публикации – 105 792 – прим.). Более 11 000 смертей (на момент публикации – 12 428 – прим.). В результате вируса погибли около 11%. Как будет в Беларуси – прогнозировать не могу. Но мы уже точно знаем – карантинные меры помогают.

— Но в той же Украине нет такого запаса экономической прочности, как, например, у США. И там говорят так: «лучше умереть от коронавируса, чем с голоду». Нужно ли искать какой-то баланс между экономикой государства и безопасностью людей?

— Я по профессии врач и ученый общественного здоровья. Я не экономист. Конечно, экономика – это важно. Но хотя бы в следующие две, четыре, шесть недель – нужно не думать об экономике, а позаботиться не только о своем собственном здоровье, но и вашего города, области. Даже здоровья целой страны. Здоровье людей – это самый важный пункт в экономике государства. Надеемся, что уже через несколько недель, до мая-июня, этот коронавирус перестанет быть таким опасным.

— Есть ли какой-то прогноз, когда эпидемия во всем мире пойдет на спад и вирус будет окончательно побежден?

— Пока нет лекарств против вируса. Ученые всего мира сейчас работают над ними. Как и над вакциной, чтобы у организма человека была возможность бороться с инфекцией. 100 лет назад, когда вспыхнула эпидемия «Испанского гриппа», у нас тоже не было никаких лекарств и вакцин. И тогда использовали такие же меры предосторожности, которых сегодня мы рекомендуем придерживаться. Что мы точно знаем о вирусе: как он распространяется – от одного человека к другому. Это происходит воздушно-капельным путем. Если есть возможность не подходить ближе, чем на два метра к чужому человеку, очевидно, вирус не сможет передаться от одного к другому. Подумайте над этим. Это лучший способ, как мы можем выйти из этой пандемии.