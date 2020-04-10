Удивительные находки показали, что древние обезьяны переплывали Атлантику 4 10.04.2020, 12:03

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Палеонтологи сделали открытие в Перу.

Палеонтологи обнаружили в Перу зубы древних приматов — обезьян, обитавших на территории нынешнего Египта примерно 34 миллиона лет назад. Относительно того, каким образом животные в олигоцене пересекли Атлантику и оказались в Южной Америке, у ученых пока есть только предположения. Описание находки опубликовано в журнале Science, сообщает ria.ru.

До последнего времени считалось, что широконосые обезьяны — единственные за исключением человека приматы, живущие на американском континенте, представляют собой уникальный пример млекопитающих, которым около 30 миллионов лет назад удалось каким-то образом перебраться из Африки в Южную Америку. Ученые предполагают, что они могли добраться до южноамериканского континента на плавающих бревнах или травяных плотах в эпоху, когда расстояние между континентами было немного меньше, чем сейчас. Недавно ученые обнаружили, что была еще и вторая линия африканских приматов, освоивших в олигоцене Южную Америку.

В 2015 году глубоко в перуанской Амазонии палеонтологи нашли два обломка зубов неизвестного ранее вида мелких приматов, по всей видимости, похожего на современных мартышек, которому ученые дали имя Ucayalipithecus perdita — от местечка Укаяли, где были найдены зубы, греческого pithikos, что значит "обезьяна", и латинского perdita – "потерянная". При идентификации зубов аргентинские соавторы исследования сделали предположение, о том, что у укаялипитекуса были африканские предки, но материала для окончательного заключения не хватало.

Когда в 2016 году Эрика Сейфферта (Erik Seiffert), профессора клинических интегративных анатомических наук в Школе медицины Кека при Университете Южной Калифорнии попросили помочь описать эти образцы, он заметил сходство окаменелостей, представляющих из себя два сломанных верхних моляра, с зубами вымерших 32 миллиона лет назад египетских обезьян семейства Parapithecidae, которых он изучал ранее.

Сейфферт с коллегами предпринял новую экспедицию в Укаяли. После того, как ученые буквально просеяли слой осадочных отложений длиной 100 метров вдоль реки Юруа, им удалось найти еще два хорошо сохранившихся нижних зуба, принадлежащих новому виду. Их сходство с зубами египетских обезьян подтвердило гипотезу происхождения Ucayalipithecus от африканских предков.

"Это совершенно уникальное открытие, — приводятся в пресс-релизе Школы медицины Кека слова Эрика Сейфферта, ведущего автора исследования, — которое показывает, что в дополнение к широконосым обезьянам Нового Света и группе грызунов, известных как кавиоморфы, существует третья линия млекопитающих, которая каким-то образом совершила это невероятное трансатлантическое путешествие из Африки в Южную Америку".

По мнению ученых, приматы могли случайно оказаться в океане на плавучих плотах растительности, которые оторвались от берега во время шторма. Возраст отложений, в которых были найдены зубы, составляет от 34 до 23 миллионов лет. Основываясь на местоположении зубов и близости Ucayalipithecus к ископаемым родственникам из Египта, исследователи подсчитали, что миграция произошла около 34 миллионов лет назад.

"Мы предполагаем, что эта группа могла перебраться в Южную Америку на рубеже эоцена и олигоцена, в период времени между двумя геологическими эпохами, когда антарктический ледяной щит начал нарастать, а уровень моря упал, — говорит Сейфферт.

— Это могло сыграть определенную роль в том, чтобы приматам было немного легче пересечь Атлантический океан".

Как отмечают авторы, и парапитециды, к которым относятся укаялипитекусы, и широконосые обезьяны должны были быть удивительно приспособленными к суровым условиям, чтобы пережить пересечение. Кроме того, по прибытии приматам, очевидно, пришлось немедленно приспособить свое пищевое поведение к незнакомой земле и конкурировать за еду и территорию.

"То, что меня больше всего поражает в этом исследовании, по сравнению с любым другим, в котором я принимал участие, это то, насколько все это невероятно — найти в столь удаленном месте такие крошечные кусочки, которые помогли раскрыть нам невероятное путешествие, которое совершили эти ранние обезьяны", — удивляется Сейфферт.