Россия капитулировала в нефтяной войне 1 10.04.2020, 15:00

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Попытка Кремля нанести удар по сланцевой промышленности США закончилась провалом.

Попытка Кремля оскалить зубы на мировом рынке нефти и пожертвовать партнерством с Саудовской Аравией ради удара по сланцевой промышленности США закончилась капитуляцией России, пишет finanz.ru.

В четверг по итогам видео-конференции министры стран альянса ОПЕК+ достигли принципиальной договоренности по стабилизации мирового рынка нефти, который оказался на грани катастрофы из-за пандемии коронавируса, обрушившей мировой спрос.

Чтобы остановить обвал цен, падавших до уровней конца 1990х (10,5 доллара за Urals), 24 страны ОПЕК+ уберут с рынка 10 млн баррелей ежедневных поставок. При этом Россия сократит добычу больше всех, следует из протокола, который приводит со ссылкой на источник ТАСС.

В рамках сделки два месяца - май и июнь - Россия и Саудовская Аравия будут качать по 8,5 млн баррелей в сутки, сократив добычу на 23% от условного уровня 11 млн баррелей в день.

Россия производит 11,2 млн б/с, и таким образом ее квота по сокращению составит 2,7 млн б/с.

Саудовская Аравия к апрелю увеличила добычу до 12,3 млн б/с, но еще в марте качала 9,8 млн б/с. В предшествующие 13 месяцев ее добыча была того меньше - 9,4-9,8 млн б/с.

Таким образом, относительно уровней до развала соглашения ОПЕК+ и начала «ценовой войны» Эр-Рияд уменьшит производство на 1,3 млн б/с.

Общая добыча стран ОПЕК+ упадет с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. Для каждой страны, участвующей в ограничениях, добыча должна снизиться на 23%, сообщали ранее источники ТАСС.

В частности, страны ОПЕК снизят добычу на 6 млн баррелей в сутки, другие участники соглашения - на 3,9 млн баррелей в сутки.

Также крупные квоты у Ирака (снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки), ОАЭ (0,7 млн баррелей в сутки), Нигерии (0,42 млн баррелей в сутки), Мексики (0,4 баррелей в сутки).

Согласно документу, Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему сохраняют право не сокращать добычу в силу внутриполитических кризисов.

США, на участии которых в сделке настаивал Кремль, отказались присоединиться к ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия решили «наводнить рынок нефтью» и «сами должны разобраться», заявил в среду президент Штатов Дональд Трамп.

Страны G20 помогут стабилизации рынка нефти закупками сырья в стратегический резерв, сообщил в четверг глава МЭР Фатих Бироль. Такие программы уже запустили США (на 90 млн баррелей), Индия (15 млн) и Китай (объем неизвестен).

Новое соглашение будет действовать до конца апреля 2021 год, при этом лимит на добычу будет постепенно повышаться. С июля по декабрь объем сокращения уменьшится до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель включительно - до 6 млн баррелей в сутки.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 10 июня, вероятнее всего, в формате вебинара.