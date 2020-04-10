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Трамп поговорил с Путиным по телефону

  • 10.04.2020, 19:36
Трамп поговорил с Путиным по телефону

Президент США и глава Кремля обсудили ситуацию на нефтяном рынке.

Президент Америки Дональд Трамп в пятницу поговорил по телефону с российским правителем Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает «Голос Америки».

Лидеры США и России обсудили глобальную пандемию коронавируса и ситуацию на энергетических рынках, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп и президент Путин обсудили последние усилия в борьбе с пандемией коронавируса и установлении стабильности на мировых энергетических рынках. Оба лидера также затронули важные двусторонние и общемировые вопросы», - говорится в сообщении Белого дома.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что президент США Трамп проинформировал Путина «о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике».

Кроме того, в Кремле сообщили, что речь во время беседы зашла о сотрудничестве России и США в космосе.

В четверг вечером Дональд Трамп во время пресс-брифинга сообщил журналистам о том, что вчера у него состоялась телефонная конференция с участием российского президента и короля Саудовской Аравии. По словам президента, разговор с лидерами двух ведущих нефтяных держав был «хорошим».

«У нас был большой разговор о добыче нефти и ОПЕК, и о том, как сделать так, чтобы… нефтяная отрасль работала лучше, чем сейчас», - отметил президент.


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