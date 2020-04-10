Белорусы - замминистрам здравоохранения: Нужен карантин, хватит врать! 1 10.04.2020, 19:46

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иллюстрационное Фото

В соцсетях жестко отреагировали на официальные заявления Богдан и Андросюка.

«Вруны! Вруны! Вруны!» - так белорусы реагируют на трансляцию брифинга заместителей министра здравоохранения Беларуси Елены Богдан и Бориса Андросюка, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Чиновники заметно нервничают, оговариваются и путаются даже читая информацию со своих телефонов. Андросюк вообще убежал с брифинга, сославшись на занятость.

На канале Минздрава в YouTube комментарии предусмотрительно отключили, но онлайн ведут также независимые СМИ. Там сотни комментариев возмущенных белорусов. Вот лишь несколько цитат:

"Люди – расходный материал".

"Карантин будет когда дойдем до пика"?

"Вруны! Вруны! Вруны!"

"Лжецы".

"Почему вы не сделали ничего, чтобы не было такой лавины больных?"

"Предатели нации".

"Кто будет нести ответственность, когда не будет мест в больницах и врачей?"

"Отменяйте парад 9 мая".

"Убийцы!"

"Дайте поддержку медикам! Маски, перчатки, лекарства".

"Карантин! Хватит врать!"

"Позорище".

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