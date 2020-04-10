Белорусы требуют снизить цены на топливо 4 10.04.2020, 21:21

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Стоимость топлива должна быть снижена пропорционально падению цен на нефть.

Белорусы собирают подписи за уменьшение цен на автомобильное топливо на фоне падения мировых цен на нефть. Петиция с требованием снизить цены на моторное топливо размещена сайте petitions.by, пишет сайт myfin.by.

Авторы петиции настаивают на снижении стоимости топлива для автовладельцев на внутреннем рынке пропорционально падению цен на нефть.

Петицию уже подписали более 3,7 тыс. человек. Ее планируется направить в «Белнефтехим».

«Просим обратить внимание на то, что при повышении цен на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке планомерно «изменялась» в сторону удорожания. В настоящий момент при резком падении цен на нефть, стоимость топлива почему-то не «изменилась», – сказано в документе.

Цены на автомобильное топливо в стране повышали в этом году 9 раз, каждый раз – на 1 копейку, последнее повышение было 1 марта.