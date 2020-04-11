Белорус, у которого от COVID-19 умерла мать, объяснил, почему в этом виноват Лукашенко 11.04.2020, 8:07

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Аргументы Александра Матвеева.

68-летняя жительница Полоцка Лидия Матвеева умерла 2 апреля от коронавируса. Ее сын Александр Матвеев, который живет во Франции и не смог приехать на похороны, обвиняет в смерти женщины Лукашенко: тот не ввел карантин и не принял необходимых мер по защите населения Беларуси. Свои аргументы Александр Матвеев рассказал «Настоящему времени».

«Во-первых, Лукашенко не закрыл границы, когда это необходимо было сделать. Во-вторых, не обеспечил врачей нужными средствами защиты. В-третьих, не предупредил население и не объявил всеобщий карантин.

Моя мать лежала в обычной палате, без всяких средств защиты. Там все находятся под ударом, с ней лежали женщины примерно такого же возраста и никто никаких мер не предпринял», - рассказал Александр Матвеев.