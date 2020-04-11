закрыть
11 апреля 2020, суббота, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Баста»: Белорусских детей загоняют в новые рассадники коронавируса

14
  • 11.04.2020, 9:07
  • 5,854
«Баста»: Белорусских детей загоняют в новые рассадники коронавируса
Иллюстрационное фото

Где логика?

Каникулы у школьников продлены, но теперь детей зазывают в школьные лагеря. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили уже несколько читателей из разных городов Беларуси.

«Продлены каникулы, но это не отменяет школьный лагерь. Учителя собирают информацию сегодня до 18.00 о том, кто будет его посещать. А потом мы получаем случаи коронавируса среди учителей и детей», - пишет мать одного из учеников средней школы №162 в Минске, приславшая фото переписки в родительском чате.

«Каникулы продлили, очевидно, чтобы исключить нахождение детей в школьных учреждениях, но тут же «мудрое» министерство образования озаботилось наличием школьных лагерей в этих самых учреждениях. Фантастическая логика! В классе где учится мой ребенок, никто из родителей на рассадник инфекции, которым станет школьный лагерь, так и не подписался», - рассказала нам мать еще одного ученика, который учится в минской школе №95.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев