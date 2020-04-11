«Баста»: Белорусских детей загоняют в новые рассадники коронавируса 14 11.04.2020, 9:07

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Иллюстрационное фото

Где логика?

Каникулы у школьников продлены, но теперь детей зазывают в школьные лагеря. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили уже несколько читателей из разных городов Беларуси.

«Продлены каникулы, но это не отменяет школьный лагерь. Учителя собирают информацию сегодня до 18.00 о том, кто будет его посещать. А потом мы получаем случаи коронавируса среди учителей и детей», - пишет мать одного из учеников средней школы №162 в Минске, приславшая фото переписки в родительском чате.

«Каникулы продлили, очевидно, чтобы исключить нахождение детей в школьных учреждениях, но тут же «мудрое» министерство образования озаботилось наличием школьных лагерей в этих самых учреждениях. Фантастическая логика! В классе где учится мой ребенок, никто из родителей на рассадник инфекции, которым станет школьный лагерь, так и не подписался», - рассказала нам мать еще одного ученика, который учится в минской школе №95.