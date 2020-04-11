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США предложили $10 миллионов за данные о лидере иракской «Хезболлы»

  • 11.04.2020, 9:12
США предложили $10 миллионов за данные о лидере иракской «Хезболлы»
Фото: Reuters

Аль-Кавтарани был сообщником иранского генерала Касема Сулеймани.

США предложили награду в 10 млн долларов за информацию о Мохаммаде аль-Кавтарани, одном из лидеров «Хезболлы» в Ираке («Катаиб Хезболла»), сообщает «Голос Америки».

Аль-Кавтарани был сообщником иранского генерала Касема Сулеймани, уничтоженного в январе 2020 года.

Госдепартамент США сообщил, что Кавтарани занимается политической координацией вооруженных формирований, связанных с Ираном и ранее управлявшихся Сулеймани. Согласно заявлению Госдепартамента, «он организует действия групп, действующих вне контроля правительства Ирака, которые насильственными методами подавляют протесты, атакуют иностранные дипломатические миссии и вовлечены в широкомасштабную криминальную деятельность».

Предложенная награда будет выдана в обмен за информацию о деятельности Кавтарани, его связях и пособниках, с целью разрушить «финансовые механизмы» «Хезболлы».

Кавтарани был занесен США в список международных террористов в 2013 году. США, ряд других государств и международных объединений, считают «Хезболлу» террористической организацией.


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