Коронавирусом в мире заболели более 1,7 миллиона человек 11.04.2020, 10:09

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Фото: РАР

За последние сутки инфекцией заразилось почти 95 тысяч.

На данный момент в мире коронавирусом заболел 1 700 391 человек. Умерло с начала пандемии 102 760.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 94 625 человек. Больше всего заразилось в США — 33 752 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 6 971 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 2 035 человек. Затем идут Франция (987) Великобритания (980), Испания (634), Италия (570).