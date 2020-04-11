Стало известно о вспышке коронавируса среди военных в Борисове

Стало известно о вспышке коронавируса среди военных в Борисове43
- 11.04.2020, 10:22
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Медработники сообщают об умерших за одну ночь.
Минчанин рассказал о распространении коронавируса среди военнослужащих в Борисове. По его словам, они доставлены в Военный госпиталь на проспекте Машерова в Минске. Мать читателя работает в этом учреждении здравоохранения, он прислал скриншоты переписки с ней. Телеграмм-канал «Баста» приводит цитаты из разговора:
- Все так серьезно ?
- У нас 2 доктора и медсестры с проктологического отделения с подтвержденным диагнозом.
- Их госпитализировали куда или в госпитале лечатся ?
- Это не шутка, это серьезно! Госпитализировали в 6-ку и в 10-ку [городские клинические больницы №6 и №10 в Минске]! Так как мы имели контакт с ними, то тоже считаемся контактными! Спасибо все у меня есть! Только желания работать нет.
- 200-е у вас есть? От короны?
- 5 за одну ночь. 3 апреля.
- От короны?
- У нас военная организация… От пневмонии. А из Борисова больше всего нам доставляют из части с пневмонией. Работаете ну и флаг в руки! Меньше знаешь - лучше работаешь. Самое страшное - не знаешь, когда это закончиться!
- Мне так кажется, что у нас все только начинается.
- А что людям делать? И нам говорят, что все худшее еще впереди! В марте только из Борисова наша реанимация доставила к нам 20 тяжелейших пневмоний. Один умер, 20-летний рядовой.
- Корона?
- Но правду никто не напишет. У нас не такого диагноза! Знаешь почему… Солдаты ведь за границей не бывают. Напишут пневмония. А что родители? Ладно, врача можно понять, он человек подневольный, что сказали, то и будет говорить. Все, давай, пока, завтра в 6:00 подъем на работу. Как я уже устала каждый день вставать в 6:00.