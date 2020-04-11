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Стало известно о вспышке коронавируса среди военных в Борисове

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  • 11.04.2020, 10:22
  • 16,438
Стало известно о вспышке коронавируса среди военных в Борисове
Иллюстрационное фото

Медработники сообщают об умерших за одну ночь.

Минчанин рассказал о распространении коронавируса среди военнослужащих в Борисове. По его словам, они доставлены в Военный госпиталь на проспекте Машерова в Минске. Мать читателя работает в этом учреждении здравоохранения, он прислал скриншоты переписки с ней. Телеграмм-канал «Баста» приводит цитаты из разговора:

- Все так серьезно ?

- У нас 2 доктора и медсестры с проктологического отделения с подтвержденным диагнозом.

- Их госпитализировали куда или в госпитале лечатся ?

- Это не шутка, это серьезно! Госпитализировали в 6-ку и в 10-ку [городские клинические больницы №6 и №10 в Минске]! Так как мы имели контакт с ними, то тоже считаемся контактными! Спасибо все у меня есть! Только желания работать нет.

- 200-е у вас есть? От короны?

- 5 за одну ночь. 3 апреля.

- От короны?

- У нас военная организация… От пневмонии. А из Борисова больше всего нам доставляют из части с пневмонией. Работаете ну и флаг в руки! Меньше знаешь - лучше работаешь. Самое страшное - не знаешь, когда это закончиться!

- Мне так кажется, что у нас все только начинается.

- А что людям делать? И нам говорят, что все худшее еще впереди! В марте только из Борисова наша реанимация доставила к нам 20 тяжелейших пневмоний. Один умер, 20-летний рядовой.

- Корона?

- Но правду никто не напишет. У нас не такого диагноза! Знаешь почему… Солдаты ведь за границей не бывают. Напишут пневмония. А что родители? Ладно, врача можно понять, он человек подневольный, что сказали, то и будет говорить. Все, давай, пока, завтра в 6:00 подъем на работу. Как я уже устала каждый день вставать в 6:00.


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