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Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые не вывозят своих граждан из США

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  • 11.04.2020, 10:46
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Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые не вывозят своих граждан из США

Меморандум будет действовать до конца 2020 года.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые на фоне пандемии коронавируса не вывозят своих граждан, препятствуют их возвращению или откладывают решение проблемы. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Страны, которые не возвращают из США своих граждан или неоправданно затягивают решение вопроса во время продолжающейся пандемии создают неприемлемые риски для здоровья американцев, указано в документе. «США должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных», — говорится в меморандуме.

Позже будет сформирован список таких стран. Если они возобновят вывоз своих граждан, то наложенные санкции могут быть сняты. Госсекретарю США поручено начать реализацию плана по наложению ограничений не позднее чем через неделю после получения списка стран. Меморандум будет действовать до конца 2020 года.


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