Спецдокладчицу ООН по Беларуси проинформировали об отчислении студентки МГЛУ 4 11.04.2020, 11:41

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Елизавета Прокопчик

Елизавета Прокопчик добивалась введения карантина в учебных заведениях.

Правозащитники «Весны» уведомили специальную докладчицу ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин о ситуации с исключением студентки 4-го курса Елизаветы Прокопчик из Минского государственного лингвистического университета, сообщает spring96.org.

Как отмечают в обращении правозащитники, отчисление студентки из университета связано с ее активной гражданской позицией и призывом бойкотировать учебные занятия в университетских аудиториях и их переводом на дистанционное обучение в связи с распространением COVID-19 в мире.

По мнению Елизаветы Прокопчик, введение дистанционной формы обучения в университете снизило бы риск распространения инфекции среди студентов, их семей и близких. Более того, занятия в университете проводились в учебных аудиториях, не приспособленных для выполнения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в виде социального дистанцирования и нахождения студентов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

«Отчисление Елизаветы Прокопчик произошло непосредственно после проведения ею публичной акции возле МГЛУ с раздачой одноразовых масок. Таким образом она критиковала проводимую политику органов госвласти и администрации университета в условиях распространения пандемии. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о её наказании именно в связи с высказыванием мнений, что в свою очередь является недопустимым ограничением свободы выражения мнений в свете их допустимости указанных в ст. 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Гарантии свободы высказывания мнений особенно важны в сложившихся условиях, когда государственные органы власти склонны к утаиванию и искажению реальной ситуации с распространением заболевания в стране и принимаемых мер в связи с этим. Преследование граждан, общественных организаций, СМИ в связи с распространением ими альтернативной информации и мнений особенно не допустимо», – объясняет позицию Правозащитного центра «Весна» в обращении к спецдокладчице юрист Алексей Лойко.

Также правозащитники обеспокоены тем, что данный случай будет иметь охлаждающий эффект для многих других активистов из студенческой среды, которые побоятся открыто высказывать своё мнение.

Правозащитный центр «Весна» также направил обращение ректорке Минского государственного лингвистического университета Наталье Барановой по поводу исключения студентки Елизаветы Прокопчик из этого учебного заведения. Обращение от имени организации подписал председатель «Весны» Алесь Беляцкий.

Кроме того, на сайте petitions.by запущена онлайн-петиция за восстановление студентки в университете. Ее авторы считают, что отчисление девушки является необоснованным и противоречит положениям Кодекса об образовании и правилам внутреннего распорядка МГЛУ. Присоединиться к петиции может каждый или каждая.