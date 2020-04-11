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Видеофакт: Взбунтовавшиеся заключенные подожгли колонию в РФ

  • 11.04.2020, 12:04
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Видеофакт: Взбунтовавшиеся заключенные подожгли колонию в РФ

Новые подробности о беспорядках в Иркутске.

В иркутской колонии №15 в России заключенные устроили беспорядки после избиения сотрудником одного из осужденных. В знак протеста 17 человек порезали себя осколками стекла, другие участники бунта подожгли хозблок и дежурную часть, сообщает mk.ru

Протестующие не пускают на территорию пожарных, территория оцеплена спецназом. Правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть инцидент насилия со стороны охраны, в то время как начальство колонии настаивает, что зачинщик конфликта призывал к беспорядкам и провоцировал сотрудников тюрьмы.


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