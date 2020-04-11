Санатории Беларуси стали коронавирусной бомбой замедленного действия 2 11.04.2020, 12:59

5,012

Три примера, как отдыхающих заражали COVID-19.

В период, когда из-за угрозы распространения коронавируса один за другим приостанавливают свою работу различные частные учреждения, государственные продолжают удивлять своей "стойкостью". Отсутствием реакции на эпидемиологическую ситуацию отличаются и белорусские санатории. "Еврорадио" известно три примера, когда они не прекращали работать даже тогда, когда медики подтверждали у кого-то из отдыхающих COVID-19!

Как итог такой политики — санатории превратились в коронавирусную бомбу замедленного действия. Не секрет, что там много пожилых отдыхающих. Один гость с COVID-19 — и люди из группы риска разносят инфекцию по всей стране.

Санаторий "Белая Русь»

10 апреля тест на коронавирус дал положительный результат у отца сценариста и режиссера Андрея Курейчика. Как рассказал кинематографист, его отец отдыхал в санатории МВД "Белая Русь" с 21 марта по 3 апреля. В Минск он уже вернулся с температурой — врачи сначала поставили диагноз "ангина".

"Как он говорил, у них был [в санатории] человек, которого увезли с двухсторонней пневмонией. Но никто [из персонала] ничего не объяснял: они продолжали ходить на процедуры, на дискотеки, в общий бассейн. А когда у того человека подтвердился коронавирус, 40 или сколько их там было человек признали контактами первого уровня", — говорит Курейчик.

8 апреля отца Курейчика госпитализировали как контакт первого уровня, а сегодня стало известно про положительный тест на COVID-19.

"Это настолько глупо и преступно — то, что произошло. Ведь санатории — это не какие-то важные предприятия, которые невозможно закрыть, потому что они обеспечивают жизнедеятельность населения. Это — реально места, где плотно собираются пожилые люди за 50-60. Они много находятся вместе, и, естественно, если там хотя бы один вирусоноситель — понятно, что они друг друга позаражают. Что, видимо, и произошло", — возмущается Курейчик.

В санатории "Белая Русь" журналистам svaboda.org подтвердили информацию про посетителя с коронавирусом. Учреждение временно приостановило прием посетителей. Впрочем, на сайте санатория по состоянию на вечер 10 апреля нет ни одного упоминания о том, что что-то не так. Прокомментировать ситуацию журналисту Еврорадио директор санатория отказался.

Лепельский военный санаторий

Лепельский военный санаторий в Витебской области в конце марта временно закрывался на карантин: у 62-летнего отдыхающего из Саратова (Россия) был обнаружен COVID-19. Однако с 8 апреля заведение опять принимает посетителей.

"Он уже вылечился и вернулся домой. Мы все обработали, пока были закрыты на карантин, а сейчас работаем — все хорошо. Уже принимаем людей. Их немного, но едут — наши, белорусы", — рассказали в маркетинговом отделе санатория.

По словам сотрудницы, обычно в этот период года санаторий полностью заполнен. Но в 2020 году желающих отдохнуть меньше в пять раз.

Как рассказал Еврорадио гражданин России Михаил Пивоваров, он отдыхал в Лепельском санатории, когда врачи забирали оттуда зараженного постояльца. Про то, что он стал свидетелем госпитализации пациента с COVID-19, Пивоваров узнал из СМИ уже после возвращения в Россию.

Санаторий "Пралеска"

6 апреля стало известно про смерть мужчины, который с 5 по 21 марта отдыхал в санатории "Пралеска" под Минском. Дочка умершего рассказала, что ее отцу стало плохо еще в санатории. У него повысилась температура. 26 марта его госпитализировали в 3-ю больницу в Минске, где 26 марта у него подтвердился диагноз "коронавирус".

Марина Сивчик — директор средней школы села Большая Ухолодь Борисовского района — сейчас находится в Борисовской больнице с COVID-19. Женщина рассказала "Радио Свобода", что привезла коронавирус из санатория "Пралеска", а симптомы заболевания у нее появились через день после возвращения.

Тем не менее санаторий продолжает свою работу, а его руководство отказывает журналистам в комментариях.

В Беларуси на 11 апреля в больницах страны с подтвержденной коронавирусом находится 2031 человек. Умерло 23 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.