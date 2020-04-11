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Правительство Польши выделяет €22 миллиарда на поддержку предпринимателей

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  • 11.04.2020, 13:12
Правительство Польши выделяет €22 миллиарда на поддержку предпринимателей

Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал эту программу «финансовым щитом».

Субсидии на 100 миллиардов злотых (почти 22 млрд евро) будут направлены правительством Польши непосредственно компаниям, пострадавшим от экономических последствий пандемии коронавируса. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал эту программу «финансовым щитом», сообщает «Польское радио».

Глава правительства подчеркнул, какие условия нужно соблюсти предпринимателям для получения финансирования: «Первое — это продолжение хозяйственной деятельности. Второе — не увольнять работников».

Матеуш Моравецкий пояснил, что средства поступят как мелким, так и крупным компаниям, оборот которых в последнее время упал на 25 процентов. Для микрофирм верхний предел субсидий составит 300 000 злотых (более 65 тыс. евро). Для малых и средних предприятий лимит субсидии составит 3,5 млн злотых (более 760 тыс. евро).

Как подчеркнул премьер-министр, железное правило новой программы гласит, что даже 75 процентов этой субсидии будут невозвратными средствами.

Представляя новые решения для поддержки предпринимателей премьер-министр Матеуш Моравецкий гарантировал, что получение поддержки будет простым: формальные требования, необходимые для получения субсидии, будут сведены к минимуму.

Министерство фондов и региональной политики подвело итоги деятельности в поддержку пакета законов, составляющих «Антикризисный щит». Основной целью пакета является защита работников, снижение нагрузки и поддержание финансовой ликвидности в компаниях. Министерство отмечает особо т.н. антивирусный фонд. Его наиболее важными задачами являются две — направление средств из фондов ЕС на борьбу с коронавирусом и безопасное переживание экономических встрясок теми, кто извлек выгоду из фондов ЕС, — отметила министр фондов и региональной политики Малгожата Яросиньская-Едынак.


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