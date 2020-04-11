Минобороны отказалось отменять парад 9 мая и весенний призыв в Беларуси 25 11.04.2020, 13:20

3,161

Фото: AFP

Замминистра озвучил официальную позицию ведомства.

Варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются. Об этом tut.by сообщил заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.

— Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная… Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет, — сообщил Потапенко, отвечая на вопрос, обсуждаются ли варианты переноса, отмены или проведения без зрителей военного парада 9 мая. Замминистра также отметил, что дальше будут «смотреть по развитию обстановки».

Министерство обороны также не планирует переносить или отменять весенний призыв.

— Нет, пока ничего не рассматриваем, в плановом порядке планируем призывать. Я думаю, будем смотреть по развитию ситуации. Это в плановом порядке идет, — заявил генерал-майор.

Потапенко сообщил, что среди военнослужащих якобы не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

В то же время сотрудники Минского военного госпиталя сообщили о вспышке коронавируса среди военных в Борисове, больных доставляют в Минск.