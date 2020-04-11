Минобороны отказалось отменять парад 9 мая и весенний призыв в Беларуси

Минобороны отказалось отменять парад 9 мая и весенний призыв в Беларуси25
- 11.04.2020, 13:20
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Замминистра озвучил официальную позицию ведомства.
Варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются. Об этом tut.by сообщил заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.
— Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная… Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет, — сообщил Потапенко, отвечая на вопрос, обсуждаются ли варианты переноса, отмены или проведения без зрителей военного парада 9 мая. Замминистра также отметил, что дальше будут «смотреть по развитию обстановки».
Министерство обороны также не планирует переносить или отменять весенний призыв.
— Нет, пока ничего не рассматриваем, в плановом порядке планируем призывать. Я думаю, будем смотреть по развитию ситуации. Это в плановом порядке идет, — заявил генерал-майор.
Потапенко сообщил, что среди военнослужащих якобы не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
В то же время сотрудники Минского военного госпиталя сообщили о вспышке коронавируса среди военных в Борисове, больных доставляют в Минск.