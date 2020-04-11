Линас Линкявичюс: Россия стремится использовать пандемию для дезинформации и теорий заговора 1 11.04.2020, 13:35

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

На фоне этого Евросоюз и НАТО демонстрируют небывалую солидарность.

Как пандемия коронавируса может повлиять на страны Европейского содружества и Североатлантический Альянс, будут ли европейцы по прежнему придерживаться политики открытых дверей для Украины и Сакартвело (Грузии). Об этом в интервью Charter97.org рассказал Линас Линкявичюс, глава министерства иностранных дел Литвы.

- Пандемия коронавируса может повлиять на обязательства Литва по отношению к Североатлантическому Альянсу или на обязательства Альянса по отношению к Литве?

- 2 апреля по видеосвязи прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которой обсуждался ответ Североатлантического союза на пандемию коронавируса.

Обязательства НАТО в условиях пандемии COVID-19 не меняется: Североатлантический союз поддерживает непрерывность своей деятельности, продолжает выполнять функции коллективной обороны, сдерживании, урегулирования кризисов, будет продолжаться участие в международных операциях и учебных миссиях.

В регионе продолжают действовать силы быстрого реагирования НАТО в странах Балтии и Польше, миссия НАТО по воздушной защите стран Балтии и подразделения НАТО по интеграции.

Литва также продолжает выполнять и будет выполнять свои обязательства, включая участие в миссиях в Ираке и Афганистане.

- Коронавирус угрожает солидарности Европейского Союза и НАТО?

Самым успешным оборонительным альянсом в мировой истории является Североатлантический Альянс, который существует уже 70 лет. Во время пандемии COVID-19 союзники демонстрируют солидарность, известно много примеров взаимной поддержки.

Со своей стороны, НАТО, как институт, поддерживает усилия своих членов, включая координацию запросов о поддержке, планирование и организацию логистики и закупок, а также транспортировку предметов медицинского назначения. НАТО и ЕС тесно сотрудничают.

Мы также не видим никакой угрозы целостности Европейского Союза. Союз демонстрирует чрезвычайные усилия и солидарность в борьбе с кризисом. Можно упомянуть, что проводятся совместные покупки медицинских изделий, репатриация граждан ЕС из третьих стран. Европейская комиссия объявила о пакете мер в ответ на COVID-19, предложила создать новый инструмент солидарности ЕС (SURE), чтобы помочь работникам сохранить доходы и бизнес, и предложила использовать все неизрасходованные средства из европейских структурных и инвестиционных фондов для ответа на последствия пандемии COVID-19. Европейский совет разработает стратегию выхода из кризиса и комплексный план восстановления, и в настоящее время ведутся дискуссии о финансировании этих социально-экономических мер.

На многих из внутренних границ ЕС в настоящее время, согласно предусмотренным в Шенгенском законодательстве пунктам, проводится пограничный контроль, существуют ограничения по пересечению внешних границ зоны Шенгенского пространства. Тем не менее, в настоящее время ведется работа по обеспечению свободного перемещения товаров через внутренние границы ЕС, принятию решения на уровне ЕС об устранении ненужных ограничений и обеспечении перемещения работников через границы.

Что же касается здравоохранения, то мне хотелось бы напомнить, что, хотя оно и является исключительной компетенцией государств-членов ЕС, европейские страны демонстрируют солидарность в этой области, например, предоставляя друг другу недостающее медицинское оборудование или госпитализируя тяжело больных людей.

Таким образом, солидарность и сплоченность как были двигателем расширения ЕС, так и остаются им даже во время кризиса, вызванного пандемией.

- Политика НАТО и Европейского союза по отношению к России может измениться в результате пандемии коронавируса или Запад по-прежнему намеревается придерживаться жесткой позиции?

- Пандемия коронавируса не является причиной для изменения политики ЕС и НАТО в отношении России. Напоминаю, что санкции ЕС были введены, а практическое сотрудничество между Россией и НАТО было приостановлено после аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Будущее и характер отношений НАТО и ЕС с Россией будут зависеть исключительно от четких и конструктивных изменений в поведении России, подтверждающих возвращение России к международному праву и ее международным обязательствам. Пока это не произойдет, ЕС и НАТО не смогут вернуться к обычным отношениям с Россией. Мы видим, что Россия стремится использовать пандемию COVID-19 для дезинформационных кампаний и распространения теорий заговора. ЕС и НАТО видят это и учитывают это в своей политике в отношении России. В отчете Европейской службы внешних связей говорится, что Россия пытается нанести вред странам ЕС изнутри, при помощи кампании по дезинформации по угрозе коронавируса.

Такие действия неприемлемы. Пандемия COVID-19 не является политической проблемой, поэтому попытки России превратить ее в инструмент или выжать из нее политические дивиденды указывает на то, что нынешнее российское правительство, по крайней мере, в ближайшем будущем, не собирается менять свою агрессивную политику проверок на прочность Европейского Союза, НАТО и трансатлантического единства.

- Североатлантический Альянс по прежнему продолжит проводить политику открытых дверей по отношению к Сакартвело (Грузии) и Украине?

- Политика открытых дверей НАТО остается неизменной, а Литва последовательно выступает за евроатлантическую интеграцию Украины и Сакартвело (Грузии) и укрепление их сотрудничества с НАТО. На встрече министров иностранных дел стран НАТО 2 апреля это было подтверждено и во время встречи были приняты меры по углублению сотрудничества между Украиной и Сакартвело (Грузией).

- Как вы оцениваете вступление Северной Македонии в ряды НАТО?

- Прежде всего мы приветствуем нового члена Альянса, Северную Македонию, которая официально стал членом Организации Североатлантического договора и 2 апреля впервые приняла участие в качестве полноправного члена в совещании министров иностранных дел НАТО.

Вступление Северной Македонии в НАТО завершило двадцатилетний процесс «Вильнюсской десятки», которая состояла из стран-кандидатов в НАТО, и еще раз доказало, что политика открытых дверей НАТО работает. Литва была одним из членов НАТО, ратифицировавших протокол о вступлении страны в альянс. Членство Северной Македонии в НАТО теперь будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, безопасности и стабильности на Западных Балканах. Мы также рады, что 26 марта Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Европейский Союз.

- Давайте вернемся к угрозе пандемии коронавируса. Угроза того, что эпидемия нарушит или даже разрушит трансатлантические связи – реальна?

- Угрозы разрыва трансатлантических связей из-за пандемии мы не видим. США и Европа – старые союзники, которые постоянно сотрудничают во многих областях. Более чем очевидно, что только совместными усилиями мы победим этого невидимого врага.

Хотелось бы упомянуть, что Агентство США по международному развитию (USAID) уже выделило 274 миллиона долларов в зарубежным странам для борьбы с вирусом COVID-19, страны ЕС также не экономят ни человеческих, ни финансовых ресурсов чтобы справится с пандемией.