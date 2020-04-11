В Беларуси ввели изменения по больничным из-за коронавируса 11.04.2020, 15:17

Кто теперь сможет их получить?

Власти ввели изменения по назначению и выплате больничных из-за ситуации с развитием коронавируса. Ранее чиновники утвердили, кто из отправленных на самоизоляцию получит лист нетрудоспособности, а кто — нет. При этом оставался нерешенным вопрос с тем, будут ли выдавать больничные родителям детей с подтвержденным коронавирусом и которые стали контактами первого или второго уровня. Этот вопрос урегулировали постановлением Минздрава и Минтруда № 33/33, пишет tut.by.

Что изменилось для родителей детей, которые стали контактом первого и второго уровня

Родителям детей до 10 лет, которые посещают дошкольные учреждения и школу, будут выдавать больничный в том случае, если ребенок:

стал контактом первого уровня с инфицированным COVID-19 (в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта);

стал контактом второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (на время наличия этих симптомов).

Власти накануне пояснили, как будут определять контакты первого и второго уровней.

При этом нужно учитывать, что открываться оплачиваемый больничный будет тем родителям, которые или их наниматели платят за них страховые взносы в Фонд соцзащиты.

При выдаче больничных тем, кто был контактом первого уровня, медики будут указывать код «Z20», а второго уровня — «Z20.8» (нумерация по международной квалификации болезней).

Напомним, тем, кто проходит самоизоляцию после возвращения из-за границы, оформляться и, соответственно, оплачиваться больничный не будет.

Тем, кто нарушит правила самоизоляции, урежут больничный

В случае нарушения требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности будет выплачивать в размере 50%.

Находящиеся в самоизоляции обязаны, к примеру, не допускать контактов с другими лицами, уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе, не покидать места проживания (можно выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор).

Про случаи, когда сидя на больничном в самоизоляции получили травму в быту

Если временная нетрудоспособность пациента обусловлена одновременно

проведением ограничительных мероприятий (то есть нахождением на больничном в самоизоляции) и дополнительно заболеванием (травмой в быту), то основным будет считаться травма в быту, говорится в постановлении Минздрава и Минтруда. Проще говоря, если сидя на больничном в самоизоляции вы травмируетесь, то основным заболеванием, по которой будете считаться временно нетрудоспособным, — травма. К примеру, если контакту первого уровня разрешено на больничном находиться 14 дней с момента первого контакта (а при определенных условиях медики могут продлить этот срок), то в случае с травмой больничный изначально может выдаваться на более длительный срок.

«Если у пациента в периоде временной нетрудоспособности в связи с проведением

санитарно-противоэпидемических мероприятий возникает заболевание (травма в быту),

этот листок нетрудоспособности (справка) закрывается с внесением информации

в позицию листка нетрудоспособности (справки) „особые отметки“ — „продолжает болеть

в связи с общим заболеванием (травмой в быту)“, — говорится в постановлении. — Новый листок нетрудоспособности (справка) оформляется как продолжение ранее выданного с указанием в позиции листка нетрудоспособности (справки) „Вид ВН“ вида временной нетрудоспособности в связи с заболеванием общим (травмой в быту)».

Новшества в выдаче больничных из-за противоэпидемических мероприятий

Власти также внесли изменения в порядок выдачи больничных и справок нетрудоспособности в связи с санитарно-противоэпидемическими мероприятиями. Раньше эти документы выдавал врач-инфекционист, а при его отсутствии — лечащий врач на весь период отстранения от работы. Теперь эти бумаги могут выдать врачи-инфекционисты, лечащие врачи совместно с заведующим отделением или руководителем (заместителем руководителя) организации здравоохранения или председателем ВКК.

Документы выдаются на весь период отстранения от работы или на весь срок пребывания в самоизоляции тех, кто стал контактом первого уровня, а также второго (при наличии респираторных симптомов).