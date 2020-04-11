Байден против Трампа: как кандидаты в президенты США готовятся к выборам Владимир Дубовик, «Зеркало недели»

11.04.2020, 15:21

Фото: АР

В эти дни решается судьба Америки.

Соединенные Штаты погрузились в пучину эпидемии. Ее масштаб в США превысил масштабы других стран и по общему количеству зараженных, и по общему количеству смертей. Однако по соотношению числа случаев к численности населения, ситуация выглядит не так ужасно, учитывая что в США проживает почти 330 миллионов человек.

Как и в других странах, растет число заболевших и умерших медиков. Страдают и сотрудники правоохранительных органов. В Нью-Йорке не менее пятой части полицейских заражены. Схожая ситуация в Детройте и Новом Орлеане. Не стали исключением вооруженные силы. Много шума наделало распространение вируса на ядерном авианосце "Теодор Рузвельт". Там заразилось около 300 моряков. Капитан направил письмо руководству с просьбой о помощи, за что был снят с должности. Сделавший это министр ВМФ в условиях общественного резонанса через пару дней счел необходимым сам подать в отставку.

Федеральные власти и Белый Дом весьма слабо проявили себя в сложившейся ситуации. Довольно поздно к противодействию эпидемии подключилось Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Много критики прозвучало и в адрес Центра по контролю над заболеваниями (CDC). Оказалось, что многие больницы не были должным образом оснащены технически, а медики не имели необходимой защиты.

На фоне эпидемии и затягивающегося карантина предсказуемо входит в пике американская экономика. Еще недавно она пребывала в одном из лучших состояний за многие последние годы. Но сейчас уже все чаще говорят о рецессии как о свершившемся факте. За последние три недели 17 миллионов американцев подали заявки на получение пособия по безработице. Процент безработицы подскочил до 13. Считают, что он может подняться до 20 и выше, тем самым выйдя на уровень "великой депрессии" начала 1930-х годов.

Конгресс в таких обстоятельствах принимает чрезвычайные меры для спасения экономики. Был принят пакет финансовой помощи на фантастически высокую сумму в 2,2 триллиона долларов. Однако уже сегодня становится ясно, что и этого может оказаться недостаточно. Обсуждается возможность принятия дополнительных пакетов помощи экономике.

В сложившейся ситуации президент Дональд Трамп показал себя не с лучшей стороны. Прежде всего, он сознательно игнорировал сообщения о необратимости прихода вируса в США. Американская разведка уже с ноября прошлого года наблюдала за развитием эпидемии в Китае. В январе-феврале в Белый Дом поступали доклады и аналитические заметки, суть которых сводилась к необходимости принятия срочных мер. Вместо этого президент на протяжении многих недель преуменьшал угрозу, заверяя, что все под контролем, и даже обвинял демократов в раздувании этой темы для ослабления его политических позиций.

Когда же эпидемия в США оказалась реальностью, Трамп несколько изменил свою позицию. Теперь телевидение ежедневно транслирует его брифинги из Белого Дома. Благодаря этому его рейтинги даже пошли вверх, так как у многих американцев сложилось впечатление, что президент действительно контролирует ситуацию. На фоне этого Трамп заговорил было о частичном смягчении карантина к Пасхе (в США — 12 апреля), но его все же смогли уговорить не делать этого. Столкнувшись с перспективой немалого числа жертв по стране, президент стал чуть более сдержанным и серьезным во время своих публичных появлений. Но сие продлилось лишь несколько дней. А вслед за этим все увидели привычного Трампа — нападающего на журналистов и политических оппонентов; проталкивающего медицинские препараты, еще не прошедшие надлежащей проверки; ссорящегося с губернаторами штатов, не выявляющими, по его мнению, должного к нему почтения.

Вот на таком фоне и продолжается в стране избирательная кампания. В ноябре текущего года должны пройти президентские выборы. Наблюдается политизация эпидемии, когда все события, связанные с распространением вируса и состоянием экономики, рассматриваются сквозь призму политики, рейтингов и шансов на успех на выборах.

Вместо некоторого роста рейтинга президента в последние дни пришло заметное снижение. Несколько социологических опросов сейчас показывают, что уровень поддержки Трампа упал до 44-46 процентов. По мере распространения эпидемии и нарастания количества заболевших и смертей проявляется тенденция предъявления упреков именно в адрес президента. Состояние экономики этому также способствует.

Эпидемия пока что нанесла самый сильный удар по крупным городам, являющимся опорой демократов. Но она идет и в "красные" штаты, обычно голосующие за республиканцев и поддерживающие Трампа. Там многим людям все труднее воспринимать тезисы президента о том, что все в порядке, все под контролем, а эпидемия — просто некая выдумка либералов. Можно прогнозировать продолжение "сползания" рейтингов Трампа. Посмотрим, сможет ли он придумать какие-то новые ходы для изменения этой тенденции.

Демократы окончательно определились со своим кандидатом на выборах президента. Им станет Джо Байден. Его последний и основной конкурент сенатор Берни Сандерс прекратил борьбу. В принципе, значительное число праймериз демократов еще не состоялось. Многие были отложены из-за эпидемии. Последние праймериз прошли в штате Висконсин при драматичных обстоятельствах, когда люди вынуждены были голосовать в разгар эпидемии. Многие видят в примере Висконсина некое предупреждение о том, в каких условиях может пройти и общенациональное голосование в ноябре, поскольку нет никакой уверенности, что к тому времени эпидемия будет полностью преодолена. Съезд демократической партии изначально должен был пройти в июле, но уже отложен на август. А в последние дни Джо Байден заговорил о том, что, возможно следует провести этот съезд в дистанционном, виртуальном формате.

Последние социологические опросы показывают перевес Байдена над Трампом от 4 до 12 процентов (около 8 процентов в среднем). Это, конечно, неплохие новости для демократов, но почивать на лаврах им не приходится. На самом деле, перед Байденом сегодня стоит несколько важных проблем, простого разрешения которых нет.

Во-первых, он не может вести свою избирательную кампанию в привычном, традиционном формате. В условиях жесткого карантина он не покидает свой дом, не может проводить митинги, встречаться с избирателями. Поэтому вынужден прибегать к дистанционным методам, — например, сообщениям в твиттере и видеороликам. Проводить массовую рекламную кампанию на телевидении тоже не с руки, в связи с тем, что внимание населения полностью переключилось на эпидемию.

Во-вторых, критика президента сегодня может выглядеть неэтично. Президент формально руководит усилиями по борьбе с эпидемией в национальном масштабе и атаки на него в нынешней ситуации могут показаться части избирателей неправильными. В период национального бедствия представляется важным сплотиться. Трамп атакует оппозицию постоянно, но если Байден будет наносить ответные удары, это может быть понято не всеми.

В-третьих, и это стратегически основной момент, Байдену необходимо определиться с оптимальной предвыборной платформой. Именно в этом для него и состоит основная "ловушка". Он является умеренным демократом, центристом, представителем политической элиты, истеблишмента. Байден не сторонник радикальных, революционных изменений. Это мешает его контакту с наиболее левой частью электората, выразителем чаяний которой был Сандерс и в какой-то степени сенатор Элизабет Уоррен.

Для того чтобы заручиться поддержкой этой части избирателей Байдену нужно сдвинуться несколько влево. Мы уже видим его намерение сделать это. В частности, он заговорил о расширении программы "Медикеар", что даст американцам более широкий доступ к услугам в сфере здравоохранения. Кроме того, Байден поднимает очень популярную среди сторонников Сандерса тему о решении вопроса с кредитами, которые многие американцы вынуждены брать на обучение в университете, а затем выплачивать долгие годы.

Другая сторона ловушки заключается в том, что если Байден сдвинется слишком влево, то он утратит свою репутацию центриста, а именно это привлекает в нем другую часть электората. В общенациональных выборах в ноябре центрист Байден может рассчитывать на голоса независимых избирателей, а может — и на часть республиканцев, разочаровавшихся в Трампе. Но если он изменит свою программу, взяв на вооружение лозунги и обещания левых, он может потерять этот сегмент.

Наконец, сейчас самое время для Джо Байдена, чтобы определиться с тем, кто будет идти на выборы с ним в тандеме. Выбор вице-президента всегда важный вопрос. Большинство наблюдателей полагает, что соратником Байдена должна стать женщина. Это может быть и одна из его конкуренток по праймериз, например, та же Уоррен или сенатор Эми Клобучар. Но многие предлагают выбрать на эту позицию не просто женщину, а политика с не белым цветом кожи. В этой связи упоминают сенатора Кэмэлу Харрис и политика из штата Джорджия Стейси Эбрамс.

Так или иначе, сегодня стало очевидно, что мы наблюдаем за уникальной ситуацией в США, когда в условиях нарастающей эпидемии продолжаются политические процессы, страна приближается к президентским выборам. Решается судьба Америки. Эпидемия и политика выступают тут в неразрывной связке.

Владимир Дубовик, «Зеркало недели»