В Литве запустили специальный портал для благодарности медикам 11.04.2020, 15:28

Фото: EPA/Scanpix/LETA

Но власти страны поддерживают врачей не только виртуально.

В Литве начала работать специальная страница в Интернете, где все желающие могут оставить слова благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Придет время, когда сегодняшние герои после изнурительной работы снимут защитные маски и увидят нашу благодарность вживую. Пока же мы приглашаем выразить благодарность медикам виртуально — чтобы слова поддержки дошли до врачей», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Литва поддерживает медиков не только через виртуальный проект. Согласно указу министра здравоохранения, литовские медицинские работники получат 15% надбавку к зарплате за весь период карантина. В Сейме зарегистрирована поправка, которая позволит выплачивать врачам, непосредственно работающим во время карантина с больными коронавирусной инфекцией, надбавки в размере 50-100% от их базовой зарплаты.

Министерство здравоохранения Литвы ежедневно обновляет статистические данные о коронавирусе. По данным на утро 11 апреля, в Литве зафиксировано 23 смерти от коронавируса, заболели 1026 человек, выздоровели 54.

С 16 марта Литва ввела карантин, который продлевался уже дважды. Предварительно карантин будет идти до 27 апреля. На время пасхальных выходных в Литве запрещено перемещение внутри страны, за исключением случаев, когда человек едет на лечение, на похороны, на работу или в муниципалитет, где у него есть недвижимость в собственности. С 10 апреля все жители страны в обязательном порядке должны носить маски в общественных местах. За нарушение режима карантина грозят штрафы от 500 до 1500 евро.