На въездах в Москву выставили посты полиции: часть машин не пускают в город 11.04.2020, 16:42

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Российскую столицу фактически закрыли.

Российские полицейские дежурят на всех въездах в Москву, контролируя передвижение транспорта и уточняя причину въезда в столицу. Об этом сообщил начальник пресс-службыглавка полиции Владимир Васенин.

“В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу", — сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Как уточняет Би-Би-Си, в город не пускают машины с регистрацией вне московской агломерации. Посты работают при съезде с МКАД в сторону Москвы. Дорожные инспекторы останавливают въезжающие в город автомобили, уточняют у водителей причины нарушения режима самоизоляции, а также собирают их данные и отправляют в районные ОВД и Роспотребнадзор. При этом блокпосты стоят как на крупных въездах в город, так и на незначительных.

«До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол „неповиновение“», — рассказывал ранее источник Би-Би-Си.

В Москве с 14 апреля для передвижения по городу будет вводиться пропускной режим, ранее объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С начала недели власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района», — сказал Собянин.

По данным на утро 10 апреля, в Москве зарегистрировано 7822 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Москве выявили 1124 новых случая COVID-19.