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В США коронавирусом заразились более полумиллиона человек

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  • 11.04.2020, 19:19
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В США коронавирусом заразились более полумиллиона человек
Фото: Getty Images

От вируса скончались почти 19 тысяч американцев.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах Америки превысило 500 тыс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на 11:00 11 апреля, коронавирусом в Штатах заболели 501 тыс. 615 человек. За сутки инфекцию выявили у 34 тыс. американцев. Отметим, что это самый большой ежедневный прирост инфицированных в стране с начала пандемии. Также зафиксировали 2035 новых смертельных случаев от инфекции: общее число смертей в США возросло до 18 тыс. 777.

Количество людей, выздоровевших от вируса в Штатах также растет. Всего от вируса излечились почти 30 тыс. американцев.


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