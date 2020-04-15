Александр Матвеев: Готов вместе с адвокатом продолжать дело против Лукашенко 36 15.04.2020, 7:34

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Александр Матвеев

Пусть суд определит для него наказание за смерти белорусов от коронавируса.

Сын умершей от коронавируса жительницы Полоцка Александр Матвеев потребовал возбудить уголовное дело против Лукашенко. Проживающий во Франции белорус подал заявление в Полоцкий РУВД, в котором указал на личную вину диктатора, не предпринявшего необходимых мер для защиты населения во время эпидемии COVID-19.

Сайт Charter97.org поговорил с Александром о том, как продвигается его инициатива и что он намерен делать дальше.

- Что сейчас происходит с вашим делом об иске против Лукашенко?

- Я не знаю, что сейчас происходит с этим делом, меня не ставят в известность. В РУВД приняли заявление, буду ждать, что ответят. Они сначала должны провести проверку на своем уровне.

Для меня важно другое: я ни от кого не слышал негативной реакции на свой поступок. Знакомые меня поддерживают и говорят, что я все правильно сделал.

- Что вы намерены предпринять, чтобы иск к Лукашенко не «заглох»?

- Если честно, мы с супругой советуемся, обсуждаем наши дельнейшие шаги и решили, что, скорее всего, власти попытаются это дело «замолчать». В этом случае мы намерены подать жалобу в прокуратуру.

Единственное, что мне нужно - это то, чтобы за это дело в Беларуси взялся кто-либо из независимых адвокатов. Я бы хотел дальше идти вместе с ним и продолжать дело против Лукашенко. Я могу написать свое заявление письменно, отправить его в Беларусь по почте и вести переписку с адвокатом, чтобы дело не «заглохло».

- Почему вы решили подать заявление именно против Лукашенко?

- Я считаю, что он несет ответственность за ситуацию с эпидемией коронавируса у нас в стране. Он создал условия для атмосферы страха и недоверия среди врачей, он продолжает создавать почву для медицинских приписок и недоговорок.

Я не виню медиков в том, что случилось с моей мамой. Она умерла, но в статистику погибших от коронавируса ее не включили. А гражданин Лукашенко при этом заявлял, что «все нормально». В последнее время он дошел до того, что заявил, будто бы от коронавируса в стране вообще никто не умер.

Я полагаю, что если мою маму не включили в статистику умерших от COVID-19, то есть вероятность, что в нее не включено еще значительное количество наших граждан. Ведь Лукашенко изначально заявлял, что это «психоз», что он «не допустит паники» и так далее…

Я уверен, что врачи и ответственные лица из Министерства здравоохранения просто боятся сообщать об умерших, чтобы не разгневать «царя». Вследствие этого в условиях ужасной эпидемии скрываются многие важные вещи, что еще более усугубляет ситуацию.

Я не думаю, что врачи настолько глупы, чтобы в условиях всемирной пандемии, заметив у моей мамы признаки бронхита, не взять пробы и не изолировать ее от остальных. Ведь она же ходила по больнице, кашляла… Трудно представить, чтобы медики этого не замечали и не отдавали себе отчет о последствиях.

Это трудно понять, если не учитывать одного важного фактора: Лукашенко постоянно заявляет с экранов, что, мол, нет в Беларуси никакого коронавируса, что он его «не видит» и никто от него «не умер и не умрет». Так что он и только он в ответе и за то, что произошло с моей мамой, и произойдет с другими людьми. Он создал несерьезное отношение к проблеме коронавируса в стране.

- Как бы вы сравнили действия властей Франции и Беларуси в условиях эпидемии коронавируса?

- Мы все изначально находились в равных условиях, все были предупреждены об этой болезни заранее. Все наблюдали за событиями в Китае, и у всех было одинаковое время подготовиться. Китайцы всем дали понять: смотрите, это и к вам идет.

И что получилось в итоге?

Французские власти ввели жесткий карантин. Я считаю, что это - единственно правильное решение. Президент страны Эммануэль Макрон постоянно говорит о том, что, благодаря введению карантина, мы каждые 8 минут спасем чью-то жизнь.

А что говорит Лукашенко? Он заявляет, что на введение карантина нет денег, что «будет нечего жрать». Мне совершенно непонятно: чем он все эти 25 лет занимался, если у него нет денег на спасение человеческих жизней?

И дело здесь не только в самом нежелании вводить карантин. Меня крайне раздражает его риторика по отношению к умершим. То, что извергает из себя Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет. Это даже невозможно повторить или прокомментировать: у него совершенно нет никакого уважения к людям.

Я слежу за новостями в Беларуси и вижу, что страна совершенно не готова к эпидемии. Например, председатель Новополоцкого горисполкома обращается к гражданам с просьбой помочь денежными средствами, чтобы купить маски и халаты для врачей. Что вообще происходит в стране? Даже элементарных средств защиты у белорусских медиков нет. Ведь всех предупреждали заранее, еще когда появились первые заболевшие.

Мама моя лежала в обычной палате, когда она начала кашлять, ни у кого даже мысли не возникло предпринять меры против коронавируса. Почему-то ни ей, ни больным в палате даже не раздали маски. Я же разговаривал в те дни с ней по телефону и хорошо знаю, что она никак не была защищена. На ней не было маски, не давали никаких антисептиков - ничего из даже элементарных средств. И это неудивительно: ведь Лукашенко утверждает, что коронавируса в Беларуси вообще нет и от него никто не умер.

- Что бы вы сказали белорусам, которые оказались в такой же ситуации, как у вас?

- Надо держаться и крепиться. На самом деле я хочу предупредить: по возможности, никуда не ходите. Если нет срочной необходимости, то лучше воздержаться. Если все-таки пошли - наденьте перчатки, маску, ничего не трогайте и продезинфицируйте себя. Только так можно сейчас действовать.

Моя мама никогда в жизни ничем не болела, ни разу не лежала в больнице. У нее была единственная проблема - из-за переживаний после смерти отца образовалась доброкачественная опухоль в спинном мозге. Но она очень быстро оправилась после операции, начала ходить. Тогда же пришло заключение гистологической экспертизы, что все отлично. А тут - какой-то «бронхит», и ни у кого даже подозрения не возникло.

Я вначале отказывался понимать, что такое вообще может произойти…

Знаете, эта трагедия, как и другие трагедии сейчас - это все от шуточек Лукашенко, от того, что он «не видит вируса, который летает», что всем надо «на трактор садиться». Лукашенко создал несерьезную атмосферу в государстве, за которую он должен ответить. Он продолжает шутить - это не смешно, это больно и грустно.

- Какое наказание, по вашему мнению, должен понести Лукашенко?

- В Уголовном кодексе Беларуси есть статья за преступную халатность, за преступное бездействие. По-моему, там довольна жесткая санкция. Лукашенко должен понести ответственность в соответствии с белорусским законом. Пусть суд определит для него меру наказания.