Коронавирус поразил чиновников Гродненского облисполкома
- 17.04.2020, 12:40
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Несмотря на вспышку инфекции, им не разрешают ходить на работу в масках.
Несколько читателей телеграм-канала «Баста» из Гродно сообщили о случаях коронавируса областном исполнительном комитете.
«Подтвердился коронавирус у работника облисполкома в Гродно. Проверяют тех, кто с ним контактировал», - пишет читатель «Басты».
«Зараженные есть в Гродненском областном исполнительном комитете. Моя родственница теперь контакт первого уровня. Говорят о двух случаях подтвержденных. Не разрешали ходить в масках», - сообщает еще один подписчик из Гродно.
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