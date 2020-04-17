Коронавирус поразил чиновников Гродненского облисполкома 17.04.2020, 12:40

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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Несмотря на вспышку инфекции, им не разрешают ходить на работу в масках.

Несколько читателей телеграм-канала «Баста» из Гродно сообщили о случаях коронавируса областном исполнительном комитете.

«Подтвердился коронавирус у работника облисполкома в Гродно. Проверяют тех, кто с ним контактировал», - пишет читатель «Басты».

«Зараженные есть в Гродненском областном исполнительном комитете. Моя родственница теперь контакт первого уровня. Говорят о двух случаях подтвержденных. Не разрешали ходить в масках», - сообщает еще один подписчик из Гродно.

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