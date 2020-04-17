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Европейские политики запланировали «зеленое возрождение» экономики

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  • 17.04.2020, 14:06
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Европейские политики запланировали «зеленое возрождение» экономики

Появился отличный шанс избавиться от устаревших способов производства.

Депутаты Европарламента создали неформальную группу «Объединение зеленого возрождения» для восстановления европейской экономики на более экологичных принципах после снятия карантина из-за распространения коронавируса COVID-19. Они считают, что именно благодаря ослаблению европейской экономики из-за карантина появился отличный шанс избавиться от устаревших способов производства, поддерживая максимально «зеленые» компании, пишет «Европульс».

Идея «зеленого возрождения» экономики в том, чтобы в первую очередь поддерживать те компании, которые помогают развитию циклической экономики. Основные принципы такой экономики – это сохранение природных ресурсов за счет экономии сырья и энергии и увеличения срока службы вещей с помощью современных технологий. ЕС взял курс на создание циклической экономики в рамках комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal).

Среди предложенных парламентариями мер – поддержка «зеленых» инфраструктурных проектов вроде оснащения жилья более экономичными системами отопления и солнечными батареями, расширения сети заправок для электромобилей; развитие возобновляемой энергетики и ускоренный отказ от добычи и использования угля; расширение сети железных дорог и так далее. Ожидается, что эти проекты не только благотворно скажутся на состоянии окружающей среды в ЕС, но и создадут новые рабочие места.

В группу «Объединение зеленого возрождения» сейчас входит 79 депутатов из разных фракций, а также директора 37 крупных компаний, 28 торгово-промышленных организаций, 7 НКО, 6 научно-исследовательских центров и Европейская конфедерация профсоюзов. Вдобавок инициативу поддерживают министерства экологии 12 стран-членов ЕС.


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