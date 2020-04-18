У брестких властей началась паника?18
- 18.04.2020, 11:15
- 9,522
Задержан еще один борец с аккумуляторным заводом.
Помимо задержанных ранее активистов кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте Дмитрия Бекалюка и Александра Кабанова, сегодня сотрудники милиции задержали еще одного противника завода АКБ, сообщает сайт ПЦ «Весна».
По словам правозащитника Владимира Величкина, активист Дмитрий Андрасюк был задержан по дороге в село утром: «По дороге в село они задержали эко-активиста Дмитрия Андрасюка. Из дома, где он ехал, за ним следовала машина с людьми, одного из которых он знал как милиционера».
Дмитрий Андрасюк также принимал участие в «воскресном кормлении голубей» на площади Ленина в Бресте.