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У брестких властей началась паника?

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  • 18.04.2020, 11:15
  • 9,522
У брестких властей началась паника?
Фото: «Белсат»

Задержан еще один борец с аккумуляторным заводом.

Помимо задержанных ранее активистов кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте Дмитрия Бекалюка и Александра Кабанова, сегодня сотрудники милиции задержали еще одного противника завода АКБ, сообщает сайт ПЦ «Весна».

По словам правозащитника Владимира Величкина, активист Дмитрий Андрасюк был задержан по дороге в село утром: «По дороге в село они задержали эко-активиста Дмитрия Андрасюка. Из дома, где он ехал, за ним следовала машина с людьми, одного из которых он знал как милиционера».

Дмитрий Андрасюк также принимал участие в «воскресном кормлении голубей» на площади Ленина в Бресте.


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