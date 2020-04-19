Российские вкладчики сняли с банковских счетов около 1 триллиона рублей 2 19.04.2020, 21:05

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Это больше, чем за весь прошлый год.

Россияне с начала марта сняли со своих банковских счетов около 1 трлн рублей – это больше, чем за весь прошлый год. На эту публикацию агентства Bloomberg обратило внимание издание The Insider, передает «Радио Свобода».

Bloomberg отмечает, что снятие наличных средств в банкоматах активизируется в связи с телеобращениями президента РФ Путина о положении в стране на фоне коронавируса и объявлениями очередных мер противодействия эпидемии.

В публикации отмечается, что после того, как Путин объявил о налоге на процентный доход в размере 13%, если сумма вкладов составляет более 1 млн рублей, произошел всплеск спроса на наличные.