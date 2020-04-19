закрыть
19 апреля 2020, воскресенье, 22:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Лукашенко: Надеюсь, что ситуация с коронавирусом будет развиваться, как сейчас

16
  • 19.04.2020, 21:58
  • 5,411
Лукашенко: Надеюсь, что ситуация с коронавирусом будет развиваться, как сейчас

Диктатор поручил перевести больных из районных больниц в областные.

Лукашенко считает, что зараженных коронавирусом граждан следует разместить в областных больницах. Соответствующее поручение диктатор дал сегодня, во время поездки в Смолевичский район, передает БелТА .

На Пасху Лукашенко поставил свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в деревне Малые Ляды. Однако перед прибытием в церковь он успел пообщаться с главой совей администрации Игорем Сергеенко и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным. Правитель поинтересовался, как развивается ситуация с коронавирусом в целом по стране и в центральном регионе в частности. Как доложили Лукашенко, ситуация стабильная, резкого всплеска заболеваемости не отмечается.

"Будем надеяться, что ситуация будет развиваться вот так, как сейчас", - оценил обстановку диктатор.

В то же время он считает необходимым перевести инфицированных COVID-19 из районных центров в областные - это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.

"Людей лучше держать в областных центрах, не в районе", - сказал Александр Лукашенко.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович