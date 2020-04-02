«У нас в Витебске сложилась страшная и постыдная ситуация» 2.04.2020, 7:41

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ФОТО: ISTOCK.COM

Больницы не готовы к подобным масштабам эпидемии.

Уже несколько дней подряд поступают сообщения от врачей, что клиники в Витебске переполнены больными с коронавирусом, которым ставят диагноз «пневмония». Медики утверждают, что эпидемия может начать развиваться по итальянскому сценарию.

Что происходит в крупном областном центре Беларуси? Насколько вероятно, что ситуация может выйти из-под контроля? Сайт Charter97.org поговорил с координатором оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» из Витебска, учительницей с многолетним стажем Татьяной Северинец:

- Бить во все колокола нужно было еще вчера, когда даже не было точно известно о нынешних страшных случаях.

Помните, неделю назад появилась первая информация, что умерла женщина от коронавируса в Витебске, которой было 58 лет. Власти поспешили опровергнуть это. А человек, не зная точной информации, оказывается в опасном положении. Например, такой обыватель, как я: не медик, пенсионерка, нахожусь в группе риска. Муж сердечник, зять диабетик – они тоже в группе риска. Что нам думать и что нам делать, когда приходит страшная болезнь, а мы даже не знаем масштабов ее распространения?

Для того, чтобы сохранить жизни людей, нужно давать им правдивую информацию. Во-первых, она насторожит тех, кто думает, что их это не касается, что они могут без всякого риска бегать по городу без средств защиты и антисептиков. Второе - это сигнал тем, кто знает, что нужно оставаться дома и нести ответственность перед собой, родными и детьми. В-третьих, уже есть разные рекомендации из разных стран. Сейчас интернет кишит «рецептами» самолечения и «профилактики»: мол, чеснок нужно есть, хозяйственное мыло везде использовать, пить воду с лимоном и медом… А рекомендации должны быть грамотными и ответственными. Этим должно заниматься Министерство здравоохранения.

Но наш Минздрав ждет отмашки и смотрит в рот Лукашенко, который в ситуации пандемии ведет себя, как убийца, упырь, чудовище и человек, начавший геноцид белорусского народа.

Все эти тайны «мадридского двора», неправдивая информация, взятые у врачей подписки о неразглашении, охраняющие больницы сотрудники милиции в гражданском – это все порождает слухи, мифы, панику. Когда я знаю точно, что и как, я защищена этой информацией и буду четко действовать. Об этом и должен заботиться Минздрав.

Власти не могут признать, что больницы не готовы к подобным случаям пандемии, как витебская 2-ая областная (в народе – «железнодорожная») больница, в которой скончался актер Виктор Дашкевич. Нет убедительных доводов, что он заразился именно на репетиции, а не в самой больнице, где в палате в ним находился человек, зараженный коронавирусом. Невозможно при таком наплыве пациентов с «пневмонией» сдерживать ситуацию и изолировать в боксах действительно зараженных коронавирусом, если при этом еще и сами врачи не защищены.

У нас в городе сложилась страшная и постыдная ситуация. Я боюсь сейчас за всех белорусов - как нормальный человек, который любит свою семью, друзей, соседей и страну. Я очень надеюсь, что мы переживем эту эпидемию, но нам сейчас надо думать, как побороть коронавирус и того, кто допустил его бесконтрольное распространение, сбросить его с золотого кресла, на котором он засиделся 25 лет и думает, что он царь.

- Что говорят о ситуации с эпидемией коронавируса в Витебске ваши знакомые? С чем пришлось столкнуться вам лично?

- Моя дочь работает в вузе. К ним приезжал кто-то заболевший. Они думали, что это простуда, обычная ситуация. У нас ведь еще срабатывает советский менталитет: температура, простуда – ерунда, все равно пойдем на работу. А оказалось, что у того заболевшего сотрудника был коронавирус. Тех, кто был в прямом контакте, обследовали, дочь моя тогда сразу не разрешила идти детям в школу, потому что думала, что уже принесла заразу домой, а дети могут дальше распространять. Слава Богу, ее анализы на COVID-19 оказались негативными.

- Власти признали только две смерти. Можно ли верить этим цифрам?

- Власти вынуждены были признать эти две смерти. Во-первых, потому что семья Дашкевичей очень ответственная. Они сами озвучили в СМИ, что стало причиной смерти актера Виктора Дашкевича. Это просто смелые и ответственные люди.

Также врач Наталья Ларионова ответственная, потому что опубликовала в соцсетях сообщение, благодаря которому стало известно настоящее число инфицированных и положение дел в больницах Витебска.

В этом и состоит проблема, что власти не опубликуют правдивой статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса. Их «цифры» - это только те случаи, когда уже невозможно все замять и сфальсифицировать информацию. Девушка, у которой 30 марта погибла мать, просто заявила об этом. Потом 31-го умер Дашкевич, и это сразу стало достоянием СМИ, благодаря ответственной позиции его семьи. Но все указывает на то, что не только эти два человека умерли от коронавируса, не они одни.

Важно не только то, что власти искажают статистику, возмущает их отношение к умершим. Что заявил Лукашенко о Викторе Дашкевиче? «Чего ты ходишь на работу, если ты болеешь?» Бросил это хамство в могилу достойного человека… С 1972 года Виктор работал в нашем театре имени Якуба Коласа. И самого Дашкевича все в городе знали, и его интеллигентнейшую семью.

У нас теперь два чувства: горе и возмущение тем, как про эту беду сказал Лукашенко. Это пахан, который забрал власть в свои жадные руки. Я его не боюсь, я ему бы в глаза сказала, что он пахан. Есть ли рядом с ним настоящие мужчины, которые могли бы ему это сказать? Люди с чувством достоинства, которые скажут ему: что же ты делаешь, чудовище? Он ведь сам должен думать про свою семью, сыновей и внуков. Наказание будет, так в жизни происходит, все сделанное тобой возвращается. Так зачем же тогда так подставляться?

- Почему власти до сих пор не вводят карантин, хотя бы на местном уровне?

- Чиновники не привыкли принимать самостоятельные решения. Лукашенко строил свою «вертикаль» из двоечников, ими легче всего руководить. Я это прямо в глаза говорю нашим витебским властям, когда хожу к ним в кабинеты.

Например, в Витебске есть областная инфекционная больница. Мы уже пять лет ходим по кабинетам и бьем в колокола, потому что она находится в ужасном состоянии. В больнице два корпуса: в одном, слава Богу, несколько лет назад закончили капитальный ремонт, там как раз находятся боксы для изоляции. Но старый корпус - это гиблое место, где неизвестно какие инфекции живут в каждом углу. Как там только люди работают?

Когда Витебский горисполком принял решение 27 марта об ограничении работы клубов, театров, развлекательных центров и так далее,то на самом деле это стало известно только 30-го. Власти очень скромненько повесили эту информацию на сайте и сложили ручки. А в магазинах по всему городу продавцы работают без средств защиты, без антисептиков. Где санэпидемстанция – неизвестно. Нигде не слышно, чтобы обработали антисептиками школы, чтобы хотя бы подготовить к новой четверти. Я уже не говорю о том, что школы давно пора было закрыть на карантин.

А сейчас ситуация будет только накаляться. Уже сейчас остро не хватает врачей в Витебске. Мы, активисты, все это знали давно и все время били в колокола. Вот сейчас они и власти увидят, до чего они довели страну.

- Кстати, а что сейчас происходит в витебских школах? Неужели признания врачей не насторожили администрацию и родителей?

- Сейчас в школах каникулы до конца недели. Неизвестно, что будет, ведь у нас каждый день могут поменяться приказы. Помните, как они не могли определиться с датами каникул?

Посмотрим, что решат наши глупые и безответственные Министерство образования вместе с Министерством здравоохранения, которые не соответствуют своим названиям и признанию.

Не знаю, что будет дальше, но надо бороться за жизни и здоровье наших детей. Надо говорить родителям, чтобы не пускали из в школу.

- Ваш сын Павел Северинец стал одним из политиков, подписавших призыв ввести Народный карантин в Беларуси. Как вы оцениваете эту инициативу?

- Это инициатива, которая должна была исходить от властей. Примечательно, что у подписавших призыв к Народному карантину в подчинении нет ни милиции, ни каких-то других рычагов власти. Зато у них есть другой важный и сильный инструмент: влияние на людей, которые им доверяют.

Я очень благодарна, что эта инициатива исходила и от моего сына, и от Андрея Санникова, и от Владимира Некляева, и от Геннадия Федынича, и всех тех людей, которые ответственно относятся к жизням белорусов и судье нашего народа.

Важно, что все они - медийные люди, они находятся на виду и у них есть ресурс доверия со стороны белорусов. В общем, сейчас лидеры оппозиции - это люди, у которых есть влияние на ситуацию.

Сейчас, из-за преступного бездействия властей, мы все ответственны за обстановку в стране. Погибла учительница из Копыльского района, говорят, в Ивье уже кто-то умер от коронавируса. Жертвы эпидемии - это уже не единицы, на десятки число идет только в самом Витебске. Даже в моем родном Лунинце около сотни людей лежат в больницах и еще столько же находятся на обследовании.

Правильно, что был объявлен Народный карантин: пусть люди прислушиваются и остерегаются.