Народный карантин продлевается до конца апреля 5 2.04.2020, 9:20

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Смертельная опасность угрожает каждому жителю нашей страны.

Лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с новым обращением к гражданам Беларуси. Приводим его текст полностью:

«Дорогие соотечественники,

Впервые в своей новейшей истории Беларусь оказалась в ситуации, когда смертельная опасность угрожает каждому жителю нашей страны. Пандемия COVID-19, которая охватила весь мир, не обошла стороной и нас. Растет число случаев заражения коронавирусом, и растет смертность.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким людей, погибших от этой страшной болезни.

Наша страна оказалась в более сложном положении, чем все наши соседи и все европейские государства из-за преступного поведения властей. Лукашенко демонстрирует свою полную неадекватность перед лицом смертельной опасности и делает все, чтобы подвергать людей все большему риску. Запуганные чиновники, растеряв все признаки человеческого достоинства, активно содействуют диктатору, ни в грош не ставят жизни людей.

Самое подлое, что делает сегодня незаконная власть в Беларуси, - это сокрытие правды. Не верьте пропагандистам, которые твердят нам, что вранье призвано предотвратить панику. Вранье, а особенно вранье на государственном уровне, ведет лишь к увеличению числа жертв коронавируса.

Эпидемия коронавируса в очередной раз продемонстрировала, насколько преступна власть в Беларуси. Однако на этот раз все ветви власти на всех ее уровнях совершают особо тяжкие преступления. Преступления против жизни человека. Их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, под статьи международных документов, участницей которых является наша страна.

В демократическом государстве генеральный прокурор уже давно выдал бы ордер на арест правителя-самодура, правоохранительные органы выполнили бы свои функции и арестовали преступных чиновников, а армия была бы мобилизована для помощи людям в смертельно опасный период эпидемии.

Мы только входим в самый опасный период эпидемии. Нам всем потребуется мужество, чтобы продолжить самим защищать себя и своих близких при бездействии и даже сопротивлении властей.

Сотни тысяч белорусов участвуют в Народном карантине, принимают меры безопасности, помогают друг другу, распространяют правдивую информацию.

Народный карантин должен быть продолжен.

В Беларуси много примеров бескорыстной помощи во время эпидемии, этим мы и сильны. Сегодня как никогда надо помочь нашим врачам и медицинскому персоналу. А главная помощь им – избегать заражения вирусом.

Огромной благодарности заслуживают все те, кто рискуют своим здоровьем, обслуживают нас и наши нужды, продавая и доставляя нам продукты, занимаясь пассажирскими и грузовыми перевозками, обеспечивая функционирование наших городов и сел, наших домов.

По-прежнему особого внимания требуют пожилые люди, риск для которых только повышается из-за преступной бездеятельности властей.

Мы призываем граждан Беларуси продлить Народный карантин до конца апреля.

Преступлениям властей должна противостоять наша солидарность, взаимопомощь, благотворительность, забота о своих друзьях, близких, пожилых людях.

Жыве Беларусь!

Владимир Некляев, поэт, председатель движения «За государственность и независимость Беларуси», экс-кандидат в президенты Беларуси

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Беларуси

Павел Северинец, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии

Николай Статкевич, председатель партии «Народная грамада», экс-кандидат в президенты Беларуси

Юрий Хащеватский, кинорежиссер»