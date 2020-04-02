Евгений Афнагель: Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки 10 2.04.2020, 16:44

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Фото: tut.by

Это геноцид белорусов.

Вести из регионов Беларуси сегодня напоминают фронтовые сводки. Витебск. Копыль. Орша. Минск. Мозырь. С каждым днем коронавирус захватывает новые населенные пункты. Больницы переполнены, средств защиты не хватает, под угрозой уже жизни врачей. Все это сопровождается молчанием и дезинформацией со стороны властей.

Об умерших от коронавируса мы узнаем от блогеров и независимых СМИ. О том, что происходит в больницах – от пациентов, которым говорят, что у них обычная пневмония.

Минздрав отмалчивается и загадывает ребусы. Чиновники сквозь зубы признают только те факты смертей, о которых узнали журналисты. Карантин на официальном уровне в Беларуси так и не ввели. Ряд вузов, которые ранее разрешили своим студентам учиться дистанционно, вернули их обратно в аудитории.

Пропагандисты часто ссылаются на опыт Швеции, которая не ввела всеобщий карантин. При этом, забывают упомянуть, что в этой стране закрыты гимназии и университеты, действуют ограничения в транспорте, барах и ресторанах. Но даже при этих мерах в Швеции – примерно такой же по населению стране, как и Беларусь - на сегодняшний день зафиксировано 5466 подтвержденных случаев коронавируса. 282 человека умерли.

Медицина в скандинавских странах – на высшем уровне. Представьте теперь, какова реальная ситуация с коронавирусом в Беларуси.

Коронавирус поражает целые социальные группы. Первые случаи заражения были обнаружены у студентов минских вузов. Известно о подтвержденных диагнозах у преподавателей средних школ. От инфекции скончалась учительница школы под Копылем, подтверждено заражение у учительницы минской школы №159, из разных регионов страны нам сообщают о госпитализации школьников. Эксперты говорят о том, что новыми очагами эпидемии станут колонии и воинские части. Среди зараженных – представители интеллигенции. Во вторник стало известно о смерти заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича, который, уже будучи инфицированным, принимал участие в репетициях, проводимых в Театре имени Якуба Коласа в Витебске. Коронавирус ударил по сотрудникам МЧС и МВД, пенсионерам, жителям сельской местности, где медицина – на уровне прошлого века, даже трактористам.

Уже поздно говорить о преступном молчании и бездействии властей. Нужно называть вещи своими именами. Это геноцид белорусов.

Евгений Афнагель, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»