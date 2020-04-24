Наталья Радина: Лукашенко идиот. Правду не спрячешь 4 24.04.2020, 16:35

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Ситуация с коронавирусом в Беларуси вышла из-под контроля.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала усиление блокировки сайта в Беларуси:

- Со всей страны к нам в редакцию приходит информация о тысячах зараженных коронавирусом и многих-многих смертях. Абсолютно очевидно, что ситуация уже не контролируемая. Но вместо того, чтобы бороться с эпидемией, властям не дает покоя «Хартия-97». Накануне холуями режима была предпринята попытка заблокировать в русскоязычном сегменте YouTube снятый нашей студией фильм «Эпидемия во время диктатуры». Но фильм можно посмотреть на Vimeo https://vimeo.com/409688362 и в социальных сетях (Facebook: https://www.facebook.com/charter97.org/videos/548780802739102/ ВКонтакте: https://vk.com/video-28199915_456239814 Одноклассники: https://ok.ru/video/1850131614295).

Сейчас усилена блокировка сайта Charter97.org в Беларуси.

Но Лукашенко идиот. В 21 веке скрыть правду невозможно. У «Хартии-97» миллионы преданных читателей. И чтобы вам, дорогие друзья, было проще и удобнее ходить на наш сайт, мы предлагаем новый эффективный способ обхода блокировки.

Этот способ очень простой. Откройте в браузере на своем смартфоне Google и введите в строку поиска слова «хартия 97» или «новости 97», или «беларусь 97», или «коронавирус хартия». Среди первых ссылок, которые выдаст поисковик, найдите любую, которая ведет на «Хартию-97» и возле которой стоит значок в виде молнии.

При нажатии на ссылку с молнией у вас откроется наш сайт и вы сможете читать любую новость. При нажатии на логотип у вас откроется заглавная страница сайта. Это облегченная версия сайта, на которой недоступны комментарии и некоторые рубрики, но зато скорость работы сайта просто фантастическая. Вы всегда сможете читать наши новости и быть в курсе событий.

Прошу вас распространять информацию о новых способах обхода блокировки независимых СМИ. Сегодня журналисты и блогеры, сообщая правду о происходящем, делают все возможное, чтобы остановить эпидемию в Беларуси и спасти жизни как можно большего количества людей.

Жыве Беларусь!