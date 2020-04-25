«Умирает минимум 11 человек» 25.04.2020, 22:33

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Столбцы уже называют «белорусским Бергамо».

Коронавирус наступает, а государство готовится к субботнику. Цифра заболевших, даже официально, приближается к 10 тысячам. Особенно драматично выглядит ситуация в малых городах, больницы которых хуже подготовлены. В сети «белорусским Бергамо» называют Столбцы. В небольшом городке ежедневно происходит по несколько захоронений в закрытых гробах, более сотни человек лежат с пневмонией в районной больнице, сообщают независимые журналисты.

Журналисты «Белсата» поговорили с жительницей Столбцов Полиной Кондратьевой, которая думала, что ее это не касается, а теперь у нее болеет коронавирусом мать. При этом рождается много слухов, а даже абсурдной информации, например, про крематорий в Орше.

Журналисты поговорили с местным активистом и жителем города Игорем Казмерчаком. Субботники при этом никто не отменял ни в Столбцах, ни в Орше. А что о них думают жители столицы? В программе вы услышите ответы минчан.

Из-за коронавируса белорусские власти усилили блокировку сайта Сharter97.org. Как эффективно обходить блокировку вы можете прочитать здесь.

Врач Александр Лобан из Гродно прокомментирует обвинение Лукашенко медиков в распространении заразы, а также субботник, на который направляют и медиков, которые находятся на передовой и также умирают от коронавируса. Жители Витебска также оценили подобные действия в отношении врачей.

Корреспондент из Москвы рассказала о том, что говорят в России о Лукашенко и Беларуси и главных проблемах самой страны-соседки.