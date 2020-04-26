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Видеофакт: В Гомеле в машину «скорой» заталкивают 11 человек

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  • 26.04.2020, 10:44
  • 3,827
Видеофакт: В Гомеле в машину «скорой» заталкивают 11 человек

Коронавирус поразил студентов аграрно-экономического колледжа.

Посмотрите, как из Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа забирают студентов с подозрением на коронавирус. В одну машину "скорой" посадили 11 человек, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Из Гомельского государственного аграрно-экономического коллежа еще 15 апреля с высокой температурой госпитализировали девушку, - сообщает читатель канала - за неделю было сделано три теста, последний оказался положительным.

Позавчера были госпитализированы контакты первого уровня, а уже вчера на большой перемене всех студентов попросили покинуть здание колледжа. В холле собралась вся администрация, что происходит, конечно, не сказали, всех отпустили по домам. Часть студентов забрала "скорая"

Удивляет в этой истории только уровень госпитализации группы контактов первого уровня, когда в одну буханку запихнули 11 студентов. Если у кого-то и не было вируса, то теперь обязательно будет".

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