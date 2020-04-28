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Handelsblatt: Россия впадает в глубокий кризис

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  • 28.04.2020, 12:59
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Handelsblatt: Россия впадает в глубокий кризис
Фото: reuters

Cкупость властей повлечет за собой непредвиденные последствия.

"Огромная Россия движется к пику волны заражения коронавирусом. Экономика и зарплаты продолжают падать, миллионам россиян грозит бедность", - пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод - inopressa.ru).

"В то время как в Москве ситуация стабилизируется, в регионах пандемия распространяется все быстрее. (...) Во вторник президент снова обратится к россиянам, и из губернаторских кругов уже просочилась информация о том, что он, вероятно, продлит режим нерабочих дней для органов государственной власти и экономики как минимум до 11 мая".

"Путин говорит о "нерабочих днях", так как шеф Кремля не любит ассоциироваться с негативными сообщениями, - отмечают авторы статьи Андре Баллен и Матиас Брюггманн. - За передачу плохих новостей, например, о введении пропусков для выхода из дома, отвечают другие - в данном случае губернаторы".

"Для российской экономики предписанный глубокий сон - второй тяжелый удар. Поэтому прогнозы роста экономики с каждым днем становятся все более мрачными. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже скорректировал свой прогноз падения ВВП с 5,5% до 8%. Консалтинговое агентство McKinsey предвидит в устрашающем сценарии и вовсе падение ВВП на 10%", - говорится в статье.

"Еще до кризиса резкое падение цен на нефть ударило по российской экономике. Беспрецедентная и крайне болезненная для России договоренность, достигнутая в рамках соглашения с нефтяным картелем ОПЕК и обязывающая Москву сократить производство нефти на 2,5 млн баррелей в сутки с целью стабилизации цен, едва ли эффективна: цена на нефть по-прежнему остается очень низкой", - указывает издание.

"Экспорт нефти составляет около 30%, а вместе с газом, который зачастую привязан к ценам на нефть, и вовсе 60% российских доходов от экспорта. 40% доходной части бюджета поступает от продажи нефти и газа".

"При этом бюджет ориентирован на цену нефти в размере 42 долларов за баррель. Более низкая цена означает, что правительство будет вынуждено брать деньги из резервного фонда. Фонд национального благосостояния хорошо наполнился в годы нефтяного бума - по крайней мере на начало марта в нем находилось 123 млрд рублей. Но потери огромны", - говорится в статье.

"Deutsche Bank подсчитал: если нефть марки Urals, важнейшая марка российской нефти, будет и дальше стоить 15 долларов за баррель (недавно ее цена была даже ниже), российские резервы будут исчерпаны в течение двух лет. При цене в 30 долларов их хватит на шесть лет".

"Сегодня затягивать пояса приходится и энергетическим компаниям: "Новатэк", второй по величине после "Газпрома" частный газовый концерн, был вынужден приостановить свои работы в Мурманске за полярным кругом. Необходимо провести полную дезинфекцию объектов, сообщило предприятие. Работников отправили на карантин".

"Марсель Салихов из Московского центра Карнеги видит еще одну проблему: из-за заключенного с ОПЕК соглашения России придется закрыть нефтяные источники. И при дальнейшем запуске их будет сложно вернуть к работе на докризисном уровне, так как российские месторождения зачастую очень давние, а техника устаревшая".

"Параллельно в российском руководстве разгорелся спор о денежной помощи для реанимации экономики. (...) В число мер входит выдача беспроцентных кредитов и отсрочка платежей по кредитам для компаний в отраслях, особенно пострадавших от коронакризиса, а также временное повышение пособий по безработице и пенсий для отдельных групп населения".

"По подсчетам Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, за год реальные доходы населения могут упасть на 12%. Эти потери будут значительно больше тех, что понесли россияне в последние годы в связи с крымским и украинским кризисом", - отмечает издание.

"Поэтому еще несколько миллионов человек грозят оказаться за чертой бедности. Резко упавший уровень потребления в свою очередь сильно ударяет по экономике, особенно по предприятиям малого и среднего бизнеса. "Многие больше не проснутся от глубокого экономического сна", - предостерегает владелица сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова. Во время встречи Путина с предпринимателями, которую транслировали по телевидению, Татулова попросила его о срочной помощи компаниям - безрезультатно".

"Однако эта скупость может повлечь за собой неприятные последствия. Ведь банки предупреждают об опасности огромных кредитных пузырей. Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин предупреждает о невозврате более 30 млрд долларов. Тогда государству придется спасать и банки", - пишет Handelsblatt.


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