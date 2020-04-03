В разгар эпидемии белорусов отправляют сразу на четыре субботника 28 3.04.2020, 8:12

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Еще одно преступление властей.

Новости про коронавирус и важность самоизоляции звучат во всех мировых СМИ. Врачи призывают нас всех оставаться дома и лишний раз не подвергать ни себя, ни своих близких опасности. Но отдельные службы в нашей стране, видимо, считают, что труд — всему голова, а ударно работающих зараза обходит стороной. Иначе как еще можно объяснить «указивку», согласно которой в апреле будет проведено аж четыре субботника. Соответствующие письма уже начали получать все исполкомы и рассылать их далее на предприятия, сообщает onliner.by.

Да, о том, что на земле надо наводить порядок, объявили «верхи» еще в прошлом месяце, но ведь ситуация изменилась не в лучшую сторону, и надо как-то подстраиваться под реалии. Но нет: по организациям полетели ура-патриотичные письма. Вот какая корреспонденция прибыла из Щомыслицкого сельисполкома: «В целях активизации работ по наведению и поддержанию надлежащего порядка на земле с 01.04.2020 по 30.04.2020 необходимо провести месячник по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территории. В связи с этим организовать и провести 4, 11, 18 и 25 апреля субботники». Само собой, руководителям предприятий надо отчитаться, когда, где и в каком количестве будут проводиться работы.

— Я люблю чистоту и порядок, но в обычное время, я не против выйти на субботник убрать территорию своего предприятия и привлечь к этому свободный штат сотрудников на добровольной основе. Сейчас сложное время, многие напуганы, весь мир изолировался, все медики кричат в один голос: «Оставайтесь дома», и только наш госаппарат требует, чтобы все работали, причем еще и в свое свободное время, когда надо сплотиться и оставаться дома в кругу близких и родных. Люди и так со страхом ходят на работу — те, у кого нет возможности перейти на удаленку, так еще заставляют работать лишний день. Уберем мы территорию, не волнуйтесь, людей на улице и так меньше стало, мусорить уже некому. Спадет пик пандемии — проведем и субботники, и воскресники, — возмущен положением дел один из тех, кто получил чудо-письмо

В Щомыслицком сельисполкоме, который, так уж получилось, будет держать ответ за всех, так объяснили происходящее:

— Команды из райисполкома переносить субботники пока не было. Нам по вертикали пришло распоряжение организовать работу на подведомственной территории. Проводить эти субботники можно на рабочих местах, на улице, по одному. Никто не призывает собрать толпу, руководитель организации сам может решить, в какой форме пройдет субботник. Сейчас мы просто спрашиваем у них, что они планируют делать.

— А если люди откажутся выходить, скажут, что боятся заболеть?

— Запрета-карантина в стране нет, но все взрослые люди и понимают, какая ситуация, поэтому никаких репрессивных мер и быть не может, если вы об этом. Мы разослали письма руководителям, а они пусть решат, как организовать работу безопасно. Надо ориентироваться по ситуации. Повторюсь, что никто не требует собрать толпу. Параллельно с этим письмом мы рассылаем рекомендации, которые приходят нам, о том, что надо ограничивать прием людей, больше решать вопросов по телефону и так далее.