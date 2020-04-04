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Минздрав: В Беларуси 440 случаев коронавируса

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  • 4.04.2020, 16:52
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Минздрав: В Беларуси 440 случаев коронавируса

Ряд врачей утверждает, что цифры Минздрава занижены.

В Беларуси зафиксировано пять случаев смерти у пациентов с диагностированным коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения республики в субботу.

По информации министерства, по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. После прохождения лечения выздоровел 41 человек, - добавили в ведомстве.

Таким образом общее число зараженных (на лечении, выздоровевших и умерших) составляет 435.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Эксперты и врачи утверждают, что цифры, представляемые министерством, не отображают реального положение дел. Белорусы отмечают, что в стране резко увеличилось количество заболеваний пневмонией.


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