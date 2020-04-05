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В Беларуси нарушителей самоизоляции будут принудительно госпитализировать

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  • 5.04.2020, 12:41
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В Беларуси нарушителей самоизоляции будут принудительно госпитализировать
Иллюстрационное фото

Принято совместное постановление Минздрава, МВД и Госпогранкомитета.

Власти утвердили инструкцию о порядке взаимодействия госорганов по обеспечению соблюдения мер самоизоляции лицами, прибывшими в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Совместное постановление Минздрава, МВД и Госпогранкомитета № 27/73/4 от 2 апреля опубликовано на Национальном правовом портале.

Ранее правительство ввело обязательную самоизоляцию данной категории граждан в течение 14 дней. Минздрав утвердил правила поведения в такой ситуации.

Согласно совместной инструкции, МВД на основании данных Госпогранкомитета о пересечении границы будет формировать списки лиц, прибывших из стран, где регистрируются случаи COVID-19. Граждане должны указывать адреса регистрации и пребывания. До 11.00 эти сведения будут передаваться Минздраву. Тот, в свою очередь, будет до 12.00 предоставлять их в главные управления исполкомов по здравоохранению и территориальные центры гигиены и эпидемиологии.

Оценка соблюдения требования самоизоляции возложена на местные центры гигиены и эпидемиологии. «Посещение проводится без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими лицами либо совместно проживающими с ними лицами путем их устного опроса или иным способом», - говорится в документе.

В случаях если самоизолированный будет отсутствовать по месту жительства или нарушит правила самоизоляции, центры гигиены и эпидемиологии совместно с милицией должны принять меры по установлению его местонахождения и мотивах несоблюдения самоизоляции. В течение одного рабочего дня санстанция должна рассмотреть вопрос о применении специальных мер по оказанию медицинской помощи, предусмотренных законом о предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ. Одним из пунктов документа допускается принудительная госпитализация и лечение.


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