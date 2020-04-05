Тройное обнуление России: Путин, нефть и Китай 8 Секция «Дельта»

5.04.2020, 13:49

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Фото: Телеканал «Дождь»

«Дедушка в комбинезоне» больше не залог стабильности созданной им системы.

Пандемия коронавируса долгое время искусственно отрицалась российским руководством, чтобы завершить антиконституционный переворот по «обнулению» сроков Путина. Но битва по замалчиванию была проиграна, что несет уже риск обнуления всей России на фоне нефтяного шока и проблем с Китаем.

Коронавирусный облом «обнуления» Путина

«Обнуление» сроков Путина – прежде всего. Именно под таким девизом должна была жить Россия после объявления 10 марта «поправки Терешковой» и до консультативного референдума 22 апреля. Ровно за 40 дней должна была быть осуществлена фаза спецоперации по антиконституционному перевороту в стране, чтобы сделать власть Путина фактически вечной, продлив ее до 2036 года.

Аргументация лоббистов «обнуленного Путина» строилась на том, что стране нужна надежная страховка в его лице перед угрозой неопределенности. Именно с этой целью даже было организовано экстренное заседание Конституционного суда РФ на котором он произвел юридическую легализацию продления путинского, можно сказать, царствования, пойдя в разрез со своим же определением №134-О «По делу о толковании статьи 81», принятом еще в 1996 году, когда Ельцин задумывал провернуть идентичный антиконституционный трюк. Как видим, за годы путинизма в российском конституционном праве произошел катастрофический регресс. При этом, заседание КС РФ проходило в экстренном режиме, также, как ранее было с аннексией Крыма.

То, что российские академики выступили против этого сценария, заявив, что оно «подрывает возможность эволюционного развития России», для путинцев выглядит ничтожным заявлением. Ведь сатрап нацлидера Песков парировал тезисы письма академиков тем, что, дескать, народ на общероссийском голосовании правильно поставит крестики в нужных графах бюллетеней, и будет ясно, что к чему.

В самой России прокатились акции протестов под лозунгом: «вечный Путин – опаснее вируса». Согласно данным «Левада-Центра», 47% россиян высказались против «обнуления», а 36% респондентов испытывают острое неприятие сценария «вечного Путина» в духе одиозной авторитарной диктатуры.

В период разворачивания в России коронавирусной инфекции, окружение Путина до последнего не желало срывать его блиц-криг, и еще 25 марта не было уверенности, будет ли перенесено голосование, или же народ выведут на избирательные участки в самый пик эпидемии COVID-19.

Хотя первый случай заражения коронавирусом в России был зафиксирован еще 31 января, лишь 25 марта путинский режим начал принимать радикальные меры по противодействию пандемии, когда уже на официальном уровне в стране были зафиксированы 658 случаев заражения. Неделя с 30 марта по 5 апреля в РФ была объявлена нерабочей. Позднее Путин продлил «нерабочий режим» до конца апреля.

Одновременно с этим, Путин решился на перенос общероссийского голосования по «обнулению» на неопределенный срок. Ирония судьбы заключается в том, что в самом российском законодательстве даже нет такого понятия, как «общероссийское голосование», ведь это совсем не референдум, а нечто не известное правовой науке. Да и число россиян, желающих принимать участие в этом фарсе, за март 2020 года сократилось на 25%.

Еще один элемент иронии судьбы состоит в том, что за день до переноса голосования Путин посетил медицинский центр в Коммунарке, где долго и тесно общался с главврачом Денисом Проценко. Там Путин увидел пациентов с коронавирусом, облачившись в ярко-желтый защитный костюм TyChem 2000C американской компании DuPont, за что получил прозвище «обнуленного космонавта». Пикантность ситуации состоит в том, что 31 марта у главврача Проценко был выявлен коронавирус, и он ушел в самоизоляцию. В Кремле на это панически отреагировали, заявив, что Путин регулярно делает ПЦР-тесты и у него нет болезни. В тоже время, в администрации президента России уже были случаи заражения инфекцией, и это в близком окружении к пожилому Путину, который в свои 67 лет принадлежит к возрастной группе, в которой зафиксировано наибольшее количество летальных случаев после заражения коронавирусом.

Таким образом, «дедушка в комбинезоне», как его теперь называют в народе, это не залог стабильности России, а самая большая угроза, ведь «поздний Путин» если не маразматирует подобно Брежневу, то может в любой момент погибнуть от болезней, присущих его почтенному возрасту.

В общем, пока «облом» наметился с массированным обнулением, и неизвестно состоится ли оно. Симптомом ослабления путинского режима выступает то, что простые россияне с большой эмпатией относятся к тому, что врач Проценко, спасающий людей, заболел и желают ему здоровья. На этом фоне судьба Путина как-то мало заботит простой народ. Более того, люди все меньше связывают с Путиным свое будущее: согласно опросам российских социологов, в конце марта 2020 года рейтинг неодобрения Путина достиг 36%, и вырос сразу на 20%, что является беспрецедентным ударом по его репутации с момента появления на политической арене России. Вероятно, по этой причине окружение падающего ВВП начало испытывать очень серьезные опасения на счет совместного с ним будущего, и начало искать варианты замены «царя».

Панически боясь протестов, мэр Москвы, в буквальном смысле, «закрыл» столицу, объявив проект «цифровой диктатуры», в рамках которой перемещение по городу будет возможным лишь по QR-кодам. Если число выходов из дома будет превышать допустимое количество, то за это будут в автоматическом режиме накладываться штрафы. Инструментами для контроля будут выступать видео-аналитика, контроль по базе телефонных номеров в транспорте, мониторинг по телефонному биллингу и анализ банковских транзакций. По российскому телевидению в программе Скабеевой даже выражали озабоченность тем, как отлавливать провинившихся граждан. По факту, передовая Москва превращается в один цифровой концлагерь. Также Госдума РФ ввела 5 лет уголовной ответственности за фейковые сообщения по теме коронавируса.

Параллельно растет напряжение отношений Москвы и регионов, которые все больше самоизолируются и учатся жить без помощи федерального центра. Более того, Москва стремится «выкачать» из регионов лучших врачей на время карантина, что несет угрозу жизням нестоличных жителей. Так уж повелось, что они не первого сорта с точки зрения российского руководства.

Складывается устойчивое впечатление, что правительство России всерьез вознамерилось наполнить государственный бюджет за счет обдирания своих сограждан. Что важно, это происходит на фоне его стремительного опустения из-за обнуления мировых цен на нефть.

Нефтяное обнуление

День смеха для российской нефтяной отрасли выдался совсем безрадостным, ведь смехотворными становятся прибыли основных доноров бюджета РФ — нефтяных компаний. По данным агентства Argus стоимость сорта российского нефти Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки CIF в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни. Это минимальный уровень с марта 1999 года – года, когда Путин пришел во власть. Не стоит забывать, что путинизм десятилетиями зиждился на тучных доходах от экспорта дорогой нефти, а тут такой Армагеддон намечается.

При цене Urals даже в $15 за баррель федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы, ведь экспортная пошлина на нефть обнуляется, а налог на добычу нефти падает в разы. В общем, бюджет России резко пустеет на 35%!

Экспорт российской нефти станет совсем невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца. По расчетам Argus, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в 15–16 долларов за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта. Теперь же нефтянка вообще уходит в глубокий минус.

Еще две недели назад российская пропаганда подчеркивала, что боятся нечего и накопленная за много лет финансовая подушка в 550 млрд.$ спасет страну и ее население на несколько лет вперед. Хотя мысль о том, что 64% россиян вообще не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты, видимо все же всерьез пугает обитателей Кремля и завсегдатаев Куршевеля, ведь уже все громче звучат призывы к современным «новым русским» и олигархам по-хорошему протянуть руку помощи страждущему населению. Для того, чтобы как бы чего не вышло, и это не погрузило всю Россию в состояние анархии, как было, к слову, ровно сто лет тому назад.

Но надежды на это вообще очень мало, учитывая, хотя бы, поведение лидера одной из кремлевских группировок Игоря Сечина, который на днях совершил буквально аферу века. Пока простых россиян запоздало сажают в цифровой концлагерь, под шумок коронавируса Сечин обменял убыточные активы «Роснефти» в Венесуэле на 9,6% самой компании, что фактически вывело ее из-под контроля государства. Все это делалось в темную, без каких-либо расчетов и оценок, как будто гнилой банан обменяли на свежее яблоко. Как говорится, кому война, а Сечину мать родная.

И это на фоне того, что российская экономика оказалась на грани полного коллапса. По самым оптимистическим оценкам от главы Счетной палаты РФ Кудрина, падение ВВП составит 5-8%, как это было в 2009 году. Но есть одна большая разница: тогда цена барреля «черного золота» доходила до 60$, а сейчас оно никому не нужно. А значит, сейчас все куда хуже.

Но текущая цена нефти в 10-15$ это еще не дно, и она может вообще стать нулевой по причине катастрофического падения спроса на сырье в мире из-за пандемии коронавируса, так как самолеты не летают, а объемы автотранспортных и железнодорожных перевозок также падают. Нефтью забиты многие нефтехранилища, и ее уже начали грузить на хранение на танкеры в море. Но все равно нефтяников ждет болезненный процесс приостановки добычи, которая становится нерентабельной.

Не следует забывать, что российское руководство само себя загнало в глухой нефтяной угол путем развала ОПЕК+ и объявления нефтяной войны Саудовской Аравии. Цены на нефть обвалились больше чем на треть в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти, которое поддерживало цены на уровне выше $50 за баррель в течение трех лет. Учитывая планы Эр-Рияда нарастить добычу до конца 2020 года на 25%, Москва понимает, что всю ее нефтяную промышленность можно сдавать в утиль по цене металлолома.

Но слепое путинское руководство умудрилось испортить отношения не только с саудитами. В рамках превентивной борьбы с распространением коронавируса, Москва очень некрасиво вела себя по отношению к китайцам, и как следствие, крепко побила горшки с Пекином.

Великое русско-китайское обнуление

В марте 2020 года кремлевское руководство с особенным вниманием наблюдало за развитием пандемии коронавируса в Европе. В Москве радостно потирали руки от того, как Италия погружается в пучину эпидемии, и решили использовать гуманитарную тематику в своих грязных интересах.

Как ранее на Донбассе, россияне решили организовать свои гумконвои и в Италию, чтобы показать, как они «озабочены» судьбой Ломбардии. Но беда только в том, что если содержимое российской «гуманитарной помощи» на территории Донбасса россиянам удалось хоть как-то скрывать, то в случае с Италией все пошло не так. В итальянских СМИ открыто писали о том, что 80% российских поставок «абсолютно бесполезны или малополезны» для Италии и борьбы с COVID-19, и являются ничем иным, чем оправданием спецоперации. Москва прислала оборудование для дезинфекции территорий и другую похожую спецтехнику, тогда как Китай, например, медицинские маски и аппараты ИВЛ. Именно в последнем нуждались итальянцы. Более того, российская помощь Италии по линии ГРУ МО — это масштабная разведывательная операция, ведь российские военные беспрепятственно перемещались по всей стране и могли добыть шпионским путем информацию о базах НАТО.

На этом фоне Путин еще цинично посмел просить об отмене санкций, заявив, что они препятствуют взаимным поставкам медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий во время пандемии коронавируса. Также Кремль хочет показать, что санкции сковывают его способность бороться с вирусом. Но сам подход по конвертации «добровольной гуманитарной помощи» в политические дивиденды выглядит крайне циничным и должен быть осужден.

Таким же циничным оказался подход путинского режима к своему китайскому союзнику, с которым еще осенью 2019 года они хотели совместно строить противовес коллективному Западу. Во второй половине марта стало известно, что Китай отказывается от закупок российской нефти, при этом, еще годом ранее в Поднебесную уходило 20% российского нефтяного экспорта. Китайская компания Sinochem исключила Роснефть из числа поставщиков, так как официально опасается, что против нее будут усилены санкции США.

С одной стороны, китайцы переходят на более дешевую саудовскую нефть, но одновременно они стремятся наказать россиян, которые очень плохо обошлись с гражданами КНР после начала вспышки коронавируса в Ухане.

В конце января 2020 года по указанию оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы не было «завоза коронавирусной инфекции», был запрещен въезд организованных групп китайских туристов, закрыто чартерное сообщение, на Забайкальской железной дороге, связывающей с КНР, был введен режим ЧП. Китайцам отказывали в визах, и закрыли на замок всю российско-китайскую границу. Китайским студентам, обучающимся в России, приказом Минобрнауки РФ первоначально были продлены каникулы до 2 марта, позже — до 1 апреля. Их искусственно изолировали от других студентов, как бы подчеркивая, что все они несут опасность для окружающих. А 20 февраля въезд для всех китайцев в Россию был запрещен. Приостановлены квоты для 33 тысяч китайских рабочих, выданные на 2020 год.

В будущем такое недальновидное и дискриминационное отношение китайцам может ударить еще и по фармацевтическому сектору РФ, ведь 75% субстанций для российских лекарств закупается в Китае. А ведь Россию еще только ждет прохождение пика COVID-19.

Одним словом, если ранее Путина в Пекине видели в качестве партнера, то теперь времена поменялись, и отношения между странами в какой-то степени обнулились на фоне пандемии коронавируса, и враждебной политики путинцев.

Это несет для Путина еще и символический негатив: он мечтал построить внутри России модель политической системы, похожую на современный Китай во главе с Си Цзиньпином, и для этого затеял «обнуление» президентских сроков. Теперь же, те шоки, что переживает Россия, могут окончательно выкинуть Путина на помойку мировой истории, также, как еще месяц назад они выбрасывали китайцев с российской территории.

Секция «Дельта» группы «Информационное сопротивление»