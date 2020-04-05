Wirtschafts Woche: Олигархи в России вдруг стали людьми второго класса 5.04.2020, 15:17

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Это касается даже топ-менеджеров концерна «Газпром».

Состоятельные россияне обычно обходят стороной государственную систему здравоохранения, находящуюся в плачевном состоянии. Но во времена кризиса и богатым людям, заразившимся коронавирусом, приходится столкнуться с медициной, предназначенной для «простых смертных». Это касается даже менеджеров концерна «Газпром», пишет немецкое издание Wirtschafts Woche (перевод — inosmi.ru).

Еще несколько дней назад Мария Чигиринская развлекалась на вечеринках на фешенебельном французском курорте Куршавель. Там, вдали от родины, представители московского бомонда с удовольствием проводят время «в кругу своих». Дочь богатейшего российского девелопера Александра Чигиринского публиковала в Инстаграме фото, на которых вместе с московскими друзьями распевает на вечеринке в роскошном ресторане русские попсовые песни. Во Франции уже вовсю бушевал коронавирус. Заразилась им и 23-летняя девушка.

По возвращении в Москву ее ожидал неприятный сюрприз: после приземления семейного частного самолета она попала в руки команды врачей, а затем отправилась не в собственные роскошные апартаменты, а в одну из московских больниц — ее тест на Covid-19 оказался положительным. Столичная бульварная пресса не без злорадства писала, что дочка миллиардера Чигиринская не притрагивается к больничной еде. Однако ее состояние остается стабильным.

Много лет богатым россиянам удавалось избегать общения с государственной медициной. Но эпидемия коронавируса привела к тому, что и им приходится ощутить на собственной шкуре, что это такое — быть обычным человеком.

Еще в начале марте московские власти решили, что пациентов с коронавирусом будут лечить в открытой в конце 2019 года больнице в столичном пригороде под названием Коммунарка. Официально эта больница считается сверхсовременной. Недавно ее в сопровождении телевизионщиков посетил Владимир Путин, облаченный в защитный костюм. Но сами пациенты рассказывают, что в больнице царит хаос, результаты тестов на коронавирус подтасовывают, а специалистов не хватает. «Коммунарка» — государственная больница.

Обычно состоятельные россияне обходят бесплатную государственную медицину стороной. Многие предпочитают лечиться в дорогих частных клиниках или сразу за границей. В дорогих страховых полисах зачастую сразу предусмотрена возможность лечиться в Израиле или Германии. По данным российской Ассоциации медицинского туризма (есть и такая), ежегодно около 80 тысяч россиян получают лечение в других странах.

Но из-за вспышки коронавируса европейские границы оказались закрыты, а частные клиники не хотят и не могут принимать пациентов. «По меньшей мере десять из наших партнерских частных клиник в Санкт-Петербурге уведомили, что не принимают клиентов с симптомами простуды, недавно побывавших за границей», — рассказала сотрудница частной страховой компании СОГАЗ.

В число акционеров СОГАЗа входят, в частности, друг Путина Юрий Ковальчук и энергетический концерн «Газпром». Большинство сотрудников концерна — вплоть до топ-менеджеров — застрахованы именно там. Кроме того, лишь немногие частные клиники соответствуют строгим требованиям, предъявляемым российскими органами здравоохранения к инфекционным больницам, добавила сотрудница страховой компании.

Таким образом, получается, что представители российского «высшего света» неожиданно для себя оказываются в больнице, из окон которой их взору предстают лишь серые и унылые многоэтажки. Несколько дней назад в «Коммунарку» с воспалением легких попал 78-летний эстрадный певец Лев Лещенко. Судя по всему, он заразился во время поездки в США.

Еще одна известная пациентка «Коммунарки» — 68-летняя Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга и политического «отца» президента Путина. А в минувшие выходные в «Коммунарку» доставили бывшего совладельца российских строительных гипермаркетов OBI Игоря Сосина.

До сих пор состоятельные пациенты не жаловались на пребывание в государственной больнице — по крайней мере во всеуслышание. Тем не менее кое-кто из них, очевидно, очень и очень боится столкнуться с непривычным для себя уровнем медицинского обслуживания. В середине марта англоязычная газета Moscow Times подробно описала на своих страницах, как олигархи и другие очень богатые россияне отправляют наемных работников на поиски имеющихся в наличии аппаратов искусственной вентиляции легких. История вызвала скандал, ведь это дорогое оборудование (стоимость одного аппарата достигает 20 тысяч евро) в случае эпидемии может стать настоящим дефицитом.

В итоге пришлось вмешаться даже Министерству здравоохранения: в специальном сообщении ведомство предостерегло граждан от покупки аппаратов ИВЛ в частном порядке, так как при лечении коронавируса речь идет не только об искусственной вентиляции легких. Кроме того, в руках непрофессионалов аппарат ИВЛ может оказаться даже опасным.

Аналогичного мнения придерживается и миллиардер Владимир Евтушенков. В Германии он известен в первую очередь тем, что его семейный холдинг недавно заключил сделку по покупке филиалов торговой сети REAL. Это «идиотизм» — покупать свой личный аппарат ИВЛ, заявил он на днях в интервью российской версии журнала Forbes. Миллиардер знает, о чем говорит, ведь в его бизнес-империю входит, в частности, сеть клиник «Медси». Одну из них недавно переоборудовали в инфекционную больницу, и с апреля она будет принимать больных коронавирусом.

Там в общей сложности имеются в наличии до 500 коек и 40 аппаратов ИВЛ. На вопрос газеты «Ведомости», предусмотрены ли там одиночные палаты класса «люкс», представитель компании, однако, не ответила.