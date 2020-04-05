В Минске сотни студентов медуниверситета закрыли в общежитии 5.04.2020, 16:28

2,516

Там подтвердился случай коронавируса.

Студенты будут оставаться в карантине в общежитии не менее 14 дней. Родственники передают им еду. Занятия будут проходить через skype и zoom.

Об этом «Радыё Свабода» сообщили студенты, которые в настоящее время проживают в общежитии № 10 в студенческой деревне возле станции метро «Петровщина», сообщили об этой свободе. Эту информацию также подтверждают преподаватели Белорусского государственного медицинского университета.

«Утром в субботу (4 апреля) нам сообщили, что наш факультет переходит на дистанционное обучение», - сказал по телефону студент Игорь), заблокированный в общежитии.

По словам студента, скорая помощь появилась возле общежития утром.

«Люди в обмундировании загружали человека в капсулу. У нас есть подтвержденный случай коронавируса», - сказал Игорь.

Всех соседей по блоку забрали, как контактов первого уровня. Другим студентам просто запретили покидать общежитие. Также как персоналу и администрация.

Сейчас невозможно выйти из общежития, даже в магазин. Студентам могут приносить еду родные и знакомые.

«Пакеты с едой и записками оставляют в вестибюле на первом этаже, между двумя рядами дверей», - сказал Андрей, еще один студент из 10-го общежития.

На громкоговорителю спрашивают, кому нужна медицинская помощь

Еще раньше в 10-м общежитии были блоки, где студенты находились в самоизоляции. Были контакты 2-го уровня и студенты с острыми респираторными заболеваниями.

«Это было сделано скорее для успокоения соседей по блоку», - говорит Андрей.

На вахте врач, который проверял изолированных студентов.

«Теперь по громкой связи объявили: звоните на вахту, если вам плохо, к вам придет врач и проверит», - говорит Андрей.

Сколько студентов в настоящее время в общежитии, неизвестно. Оно рассчитано почти на тысячу человек, но некоторые студенты уехали на выходные.

На улицу не выйти, лавка с продуктами приедет в среду

Также общежитие БГМУ № 4 закрыто из-за обнаруженного случая коронавируса. Это 5-этажное здание на улице Лермонтова. Оно закрыто еще с вечера пятницы. По словам студентов из этого общежития, до воскресенья с каждого этажа выпускали по несколько человек на улицу. Они выносили мусор и покупали продукты. Но на сегодняшний день им запрещено выходить на улицу.

«Сказали, что в среду приедете лавка с продуктами из университета. У нас нет столовой, как в 10-м общежитии», - сказала одна из студенток.

Передают еду родственники и знакомые.

Как будут проходить занятия

Начиная с 6 апреля все занятия будут проводиться дистанционно. Лекции в Медицинском университете отменили раньше. Некоторые преподаватели уже перешли на дистанционное обучение. Но на прошлой неделе были открыты учебные корпуса медицинского университета, и там были проведены занятия.