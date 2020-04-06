Дмитрий Бондаренко: Скоро силовики уберут Лукашенко 8 6.04.2020, 7:33

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Фото: belta.by

Белорусы, не дайте диктатору заразить вас и ваши семьи.

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Беларуси сайту Charter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Очевидно, что белорусский Минздрав занижает цифры заразившихся и умерших от коронавируса. Каков на данный момент реальный масштаб эпидемии в Беларуси, на ваш взгляд?

- Любая оценка будет приблизительной, потому что на самом деле в Беларуси практически не проводятся тесты на коронавирус в том масштабе, в котором они необходимы. Власти заявили, что в Беларуси якобы выполнены 30 тысяч тестов, но мы узнаем от людей из регионов, что каждому больному делают по три теста. Реально получается, что тестированием было охвачено всего 10 тысяч человек в девятимиллионнной стране.

Любят в последнее время ссылаться на шведский опыт. Вначале, правда, белорусские власти и подконтрольные СМИ ссылались на южнокорейский, голландский, британский опыт, а сейчас вот - на шведский. В Швеции на сегодняшний день выявлено около 7 тысяч зараженных коронавирусом и около 400 умерших. В Швеции примерно столько же населения, как в Беларуси, похожий климат, но только медицина в разы лучше, введен карантин в университетах, в гимназиях и ограничены массовые мероприятия количеством участников в 50 человек.

В Беларуси все гораздо хуже и уже сегодня можно говорить, что в у нас в стране несколько тысяч больных коронавирусом и несколько сот умерших. Вероятно развитие ситуации, как в Бельгии, где все началось раньше, тоже десятимиллионная страна, и там уже 20 тысяч заразившихся коронавирусом и 1,5 тысяч умерших. Это то, что можно прогнозировать на данный момент.

- Сейчас в Беларуси появляется все больше информации о жертвах эпидемии. Люди перестают бояться, пишут в соцсетях, рассказывают о том, что заболели сами или их родственники. Белорусы дошли до определенного предела?

- Это происходит на фоне вранья белорусской власти, которое тиражируется государственными медиа. Мы слышали вначале, что белорусы, в отличие от граждан всего мира, болеют только легко и практически не заражаются. Но реальность совершенно другая, а власти из средств решения проблем, связанных с эпидемией, используют один метод — хоккей.

Угроза независимости — Лукашенко играет в хоккей. Плохо в экономике — Лукашенко играет в хоккей, сгоняя тысячи людей на потешные турниры. И сейчас, в разгар эпидемии, что Лукашенко делает? Естественно, люди возмущены и эмоции белорусов, у которых умерли родные, подогреваются таким поведением диктатора и его свиты.

- В кризисной ситуации власть бездействует и люди самоорганизовываются. Оппозиция объявила Народный карантин, и он довольно массово проходит по стране: улицы пусты, многие семьи не пускают детей в школы, рестораны и кафе вынуждены закрываться из-за отсутствия клиентуры. Одновременно идет широкая благотворительная кампания по сбору средств для больниц на покупку противовирусных препаратов и средств защиты для медиков. Это инстинкт самосохранения или часть процесса формирование нации?

- Народный карантин — это замечательно и действительно сегодня именно независимые журналисты, блогеры, лидеры оппозиции и активные граждане спасают жизни людей, предотвращают новые заражения. И в этом плане можно сказать, что в Беларуси проявляет себя гражданское противоэпидемиологическое сообщество. Белорусы демонстрируют свои лучшие качества, у нас хватает здравомыслящих людей.

Но без принятия мер на государственном уровне люди будут все равно заражаться тысячами и умирать сотнями, поэтому нужно давить на власти как можно сильнее, чтобы эти карантинные меры были приняты как можно быстрее. Возможно, эта печальная статистика заставит власть вводить элементы карантинных мер, как она уже делает, например, в отношении школьников. Хотя детские площадки никто не закрывал, выход на улицу для школьников, находящихся на каникулах, свободный. Как человеку, который сейчас живет в Варшаве, мне это дико наблюдать.

В Польше дети и молодые люди до 18 лет без сопровождения взрослых не имеют права выходить на улицы, даже выгуливать животных — за это достаточно серьезный штраф. Польское правительство делает все, чтобы эпидемия остановилась и было как можно меньше смертей.

- Признания Лукашенко в том, что он не вводит карантин для того, чтобы белорусы переболели коронавирусом на ногах и выработали иммунитет — это что? Неадекватность или маниакальная жестокость?

- Маниакальная жестокость — это и есть проявление неадекватности. Белорусский диктатор совершал много преступлений, но сейчас они приняли массовый характер. Если раньше речь шла об этноциде в Беларуси, когда уничтожались национальные символы, национальное сознание белорусов через образование, через средства массовой информации, через давление на патриотов, то сейчас уже можно говорить об элементах геноцида. Не знаю, насколько в отношении этой фигуры можно использовать термин «сознательное», но, по крайне мере, идет спланированное заражение населения Беларуси.

Лукашенко в государственных СМИ неоднократно говорил: «вы уже все, наверное, заболели», «я надеюсь, что вы все перенесли коронавирус на ногах». Мы видим, что целенаправленно заражаются самые различные группы массовым способом: через работающие театры, проводимые спортивные мероприятия с участием большого числа болельщиков, военный парад, различные совещания государственных служащих, давление на руководство школ и университетов с тем, чтобы они проводили занятия в очном режиме.

Это спланированная политика по тому, чтобы заразить как можно большее число людей. Оправданием является бредовая концепция коллективного иммунитета, хотя все нормальные правительства понимают, что до изобретения вакцины, до появления эффективных лекарств и способов лечения необходимо уберечь как можно больше граждан. В Беларуси же идет массовое заражение, а значит, спланированное уничтожение собственных людей.

- Возможно, миру уже пора принимать меры? В центре Европы происходит фактический геноцид народа. Белорусы сейчас массово пишут письма во Всемирную организацию здравоохранения. Поможет ли это?

- Надо делать все, чтобы обратить внимание на ситуацию в Беларуси, но никаких мер на международном уровне против Лукашенко в условиях, когда полыхает мировая пандемия, приниматься не будут.

Завтра это может еще больно ударить по белорусским гражданам, потому что границы снова откроют, а для белорусов может быть сделано исключение. Наших граждан могут не впускать ни в Евросоюз, ни в США, ни даже в Украину.

- В недавнем своем интервью вы заявили, что «белорусская армия должна арестовать главного преступника и ввести карантин в стране». Почему именно армия?

- Мы находимся на переломном этапе истории. В мировой истории, в том числе белорусской, во времена Великого Княжества Литовского, возникали ситуации, когда военные лидеры брали на себя ответственность за судьбу страны. Наверное, в Беларуси проведена такая селекция, что сегодня не самые лучшие генералы находятся на ведущих должностях, но даже их может вынудить к действиям сложившаяся ситуация. Я не говорю, что смена Лукашенко произойдет буквально завтра, но это может произойти в близкой перспективе.

В экономике хороший новостей не будет на протяжении долгого времени, пару лет так точно. В Беларусь вернутся около 500 тысяч мужчин, которые находились на заработках в других странах. И что их ждет? 10-долларовое пособие по безработице, которое им предложит Лукашенко? А будут же еще новые безработные, потому что все эти трактора, МАЗы, БелАЗы, другая продукция белорусских предприятий не будет востребована в России, потому что у РФ самой не будет денег и не нужна будет эта техника в прежних количествах. Получится, что несколько миллионов человек вообще не будут иметь средств к существованию. Это будут действительно разъяренные белорусы.

Все плохое в стране сегодня у белорусов связано с Лукашенко. Интересы правящей прослойки заставят силовиков убрать диктатора. Хоккей как средство решения всех проблем показывает даже им, что человек психически болен и неадекватен. Народное давление заставит, в том числе и военных, перейти к действиям.

Когда эпидемия закончится, не будет молчать и белорусская оппозиция, будут организовываться народные протесты против власти, чтобы пришло новое правительство — Правительство Национального Спасения. В него войдут менеджеры, которые будут решать очень сложные вопросы, вставшие перед страной в последнее время и возникшие за годы правления Лукашенко.

Однако сегодня самое главное — сохранить жизнь и здоровье. Белорусы, не дайте диктатору заразить вас и ваши семьи!