Сын умершей от коронавируса женщины из Полоцка написал заявление на Лукашенко 7 6.04.2020, 14:35

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Он призвал ввести карантин.

2 апреля в областной клинической больнице в Витебске от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. Однако в официальных источниках о ее смерти так и не сообщили. В социальных сетях информация появилась 3 апреля, сообщает «Белсат».

68-летняя жительница Полоцка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинической больнице в течение нескольких недель. «У мамы долгое время болела спина, она начала ходить к врачам, ее положили в Витебскую областную клиническую больницу. И после МРТ обнаружили доброкачественную опухоль на позвоночнике. Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза», – комментирует ситуацию Александр Матвеев, сын Лидии Матвеевой.

Александр живет во Франции и не может приехать в Беларусь, пока закрыты границы. Он регулярно поддерживал связь с мамой по телефону, пока ее не перевели в реанимацию. После этого о состоянии женщины информировали родственники, живущие в Беларуси:

«Ей прописали антибиотики, и через несколько дней она оказалась в реанимации с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ. 2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге», – говорит одна из родственниц Лидии Матвеевой.

По словам родственников умершей женщины, до того момента, как Лидию Матвееву перевели в реанимацию, ее лечили в одной палате: «Отделение неврологии Витебской областной клинической больницы, там она лежала, никуда ее не перевели. В обычной палате, рядом было несколько человек. Что с теми людьми – мы не знаем».

Чтобы проверить эту информацию, журналисты позвонили в отделение неврологии Витебской областной клинической больницы, но там посоветовали обратиться к высшему руководству: «В администрацию звоните, пожалуйста, у меня нет такой информации».

Однако на телефонные звонки в администрации никто не отвечает.

Александр Матвеев был шокирован происшествием и в отчаянии обратился с заявлением в Полоцкий РОВД. Заявление у мужчины приняли и зарегистрировали под номером 547 039. Вот текст заявления:

«Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь. Который, находясь на посту Президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больницы города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна».

Свое заявление Александр Матвеев комментирует следующим образом: «Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей». 4 апреля Лидию Матвееву похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке. В тот же день к родственникам умершей приехали сотрудники милиции с проверкой по заявлению.

5 апреля Министерство здравоохранения сообщало о смерти 8 человек от коронавируса. По известной СМИ информации среди умерших от COVID-19 не было Лидии Матвеевой. Утром 6 апреля официальная статистика предоставила данные о 13 умерших от коронавирусной инфекции в Беларуси. Имен Минздрав не озвучивает.