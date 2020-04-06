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На родине Лукашенко 100% опрошенных ИП не доверяют правительству

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  • 6.04.2020, 21:48
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На родине Лукашенко 100% опрошенных ИП не доверяют правительству

Цифра дня.

РОО «Перспектива» задала предпринимателям вопрос, доверяют ли они словам правительства о поддержке малого бизнеса. Ответ впечатляет, пишет «Солидарность».

97% — не доверяют.

3% — доверяют.

Самое любопытное, что в лидерах по недоверию оказалась Могилевская область. Там словам правительства из опрошенных не доверяет никто — 100%.

В ходе исследования были опрошены порядка 1044 ИП из всех регионов Беларуси.


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