На родине Лукашенко 100% опрошенных ИП не доверяют правительству

На родине Лукашенко 100% опрошенных ИП не доверяют правительству3
- 6.04.2020, 21:48
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Цифра дня.
РОО «Перспектива» задала предпринимателям вопрос, доверяют ли они словам правительства о поддержке малого бизнеса. Ответ впечатляет, пишет «Солидарность».
97% — не доверяют.
3% — доверяют.
Самое любопытное, что в лидерах по недоверию оказалась Могилевская область. Там словам правительства из опрошенных не доверяет никто — 100%.
В ходе исследования были опрошены порядка 1044 ИП из всех регионов Беларуси.