Паника как признак разума 23 Андрей Санников

8.04.2020, 10:02

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АНДРЕЙ САННИКОВ

Хотите правду?

Невооруженным взглядом видно, что Лукашенко и его подручные сегодня в Беларуси каждодневно совершают преступления.

И даже не о введении карантина идет речь, а о том, что людей сознательно загоняют в ситуации, смертельно для них опасные.

Можно, конечно, изобразить придурковатую радость, что у нас футболистов и болельщиков сгоняют на “футбол смерти”. Вот мол мы какие, ничего не боимся! Но это ведь не добрая воля спортсменов, а сознательное решение Лукашенко и рабской футбольной федерации. Их расчет - никто не сообщит о гибели футболистов и болельщиков в результате этих игрищ, промолчат, а подзаработать на этом можно.

Немыслимо даже представить, чтобы в Англии, например, правительство приказало продолжать чемпионат премьер-лиги. А ведь все деньги мира, всех букмекеров и болельщиков хлынули бы в Англию. Счет бы шел на миллиарды, а то и триллионы, если бы топовая футбольная лига поставляла зрелища для всего мира. Только вот такое правительство не продержалось бы и часа, не говоря уже о том, что это просто невозможно в стране, где спорт отделен от правительства и идиотам не подчиняется.

Дальше – больше. Студентов сгоняют на учебу, грозят отчислениями за прогулы, а потом закрывают целые общежития на карантин, где держат и больных, и здоровых, чтобы уж наверняка все перезаразились. В соцсетях полно криков о помощи из этих искусственно созданных лепрозориев, где даже невозможно обеспечить нормальное питание. Это – не карантин. Это тифозный барак, где мало кто имеет шансы выздороветь. Просто любопытно, когда начнут реагировать посольства и правительства тех стран, студенты которых тоже попали в эти бараки. Международные иски не за горами.

Ну, конечно, верх подлости – это отношение к армии. Совершенно понятно, что не будет никакого парада 9 мая, что даже эта безумная власть не осмелится его проводить, даже если уцелеет. Зато пока можно проводить репетиции этого парада. Такие действия уже самодурством не объяснишь – это сознательная провокация, целью которой является создание эпидемиологически опасной ситуации в армии, пользуясь рабским положением военнослужащих.

Примеров таких преступных действий властей множество, и все это сопровождается массированной кампанией лжи и дезинформации.

Вбросы этой лжи и дезинформации сегодня легко различимы просто потому, что они тоже идут в русле политики уничтожения населения Беларуси.

Вот, например, активно продавливают тезис о том, что диктатор изо всех сил спасает нашу экономику и поэтому не вводит карантин, чтобы мы все не пошли по миру. Еще и подкрепляют страшилками, что уже золотовалютные резервы Беларуси снизились на целый мильярд, намекая, что это наши с вами резервы.

Хотите правду?

Нет никаких золотовалютных резервов Беларуси. Есть общак преступной шайки, из которого они нам не давали и не дадут ни копейки, и который они скорее распихают по карманам, чем выделят на борьбу с эпидемией.

А еще правду хотите?

Обвал экономики в Беларуси будет такой, что вряд ли кто-то сможет уцелеть, хоть в государственном, хоть в частном секторе. И будет он катастрофическим именно потому, что карантин не ввели вовремя.

Карантин, как ни крути, предполагает принятие мер для поддержки промышленности, предпринимателей, сельского хозяйства, выделение пособий, компенсации убытков. То есть карантин означает ответственность государства, принятие чрезвычайного бюджета, расходование золотовалютных резервов на потребности человека в сложной ситуации. Но для этого нужно избранное правительство, а не незаконное бандформирование у власти.

Еще один тезис, который настойчиво проталкивают спецслужбы Лукашенко и который по неразумению гуляет в информационном пространстве, это – паника опаснее, чем коронавирус.

В Беларуси сегодня ситуация в связи с мировой пандемией чрезвычайно сложная, намного сложнее, чем у всех наших соседей, именно в связи с преступной деятельностью режима. Люди предоставлены сами себе и в этой ситуации принимают на себя ответственность за свою жизнь и жизнь своих родных и близких.

Очень странно слышать как разумные, вроде, люди воспроизводят гэбешные вбросы про опасность паники. Да нет у нас сегодня другой защиты, чем инстинкт самосохранения.

Этот инстинкт в отсутствие вменяемых властей означает панику, страх, боязнь, беспокойство за свое здоровье, здоровье своих родных и близких.

Этот здоровый инстинкт означает заботу о ближнем своем и принятие тех мер, которые принимают самые развитые государства мира с самой развитой медицинской наукой и самым высоким уровнем медицинского обслуживания. Все они принимают меры, чтобы вирус сдержать. А режим в Беларуси делает все, чтобы вирус как можно быстрее распространялся.

Знаете, в чем главная опасность COVID-19?

Приведу только две его особенности.

1. Это новый вирус, то есть ни у одного человека на земле нет в организме антидота, а значит его распространение естественным образом никак не прервется. Его пока можно остановить только с помощью самоизоляции.

2. В первые 5-6 дней заболевание протекает в легкой форме, его часто считают небольшой простудой и не принимают надлежащих мер. Это означает, что носитель коронавируса, наплевав на рекомендации, карантин и необходимость самоизоляции, может в течение этого первоначального периода заражения распространить его среди сотен или даже тысяч здоровых людей.

По сути, карантин – это забота даже не о себе, а о ближнем своем: о родных, друзьях, знакомых и незнакомых. Отрицание разумных мер, разумной паники - это эгоизм, угрожающий жизни других людей.

В действиях режима Лукашенко нет ничего нового: эта власть – человеконенавистническая.

Не стоит ей помогать, подхватывать ее пропагандистские гэбешные вбросы. С нее следует только спрашивать.

Можно врать всем какое-то непродолжительное время. Можно достаточно долго врать не всем, что-то обещая за это. Но невозможно врать всем и долго, тем более что государственная ложь сегодня угрожает жизни каждого из нас.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, специально для Charter97.org