Очаги коронавируса обнаружили в Минском метро и общественном транспорте 1 8.04.2020, 15:30

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Сотрудники метрополитена подтвердили факты COVID-19 в столичной подземке.

Несколько подтвержденных случаев коронавируса у минчан, которые работают в общественном транспорте, описывает телеграмм-канал «Баста».

«Работник диспетчерской станции «Уручье-4» - контакт первого уровня, отправили на самоизоляцию. Станция обслуживает городские и пригородные маршруты», - пишет сотрудник государственного предприятия «Минсктранс».

«Вчера проводили дезинфекцию городского транспорта. Уручье-2, Уручье-4», - сообщает подписчик канала.

«Здравствуйте, я работник метрополитена. Двое наших сотрудников - электрик и работник службы безопасности - с положительным тестом находятся в больнице», - пишет читатель из Минска. Информацию о том, что «есть заболевшие» журналистам канала подтвердили работники метрополитена.

«Госпитализирован водитель из автопарка №5. Коронавирус подтвержден. Около недели назад госпитализированы с пневмонией два механика. В троллейбусном парке на Солтыса коронавирус у главного инженера. Один из руководителей ушел на карантин», - пишет сотрудник «Минсктранса».

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