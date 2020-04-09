Почему кандидат от демократов снялся с президентской гонки в США 1 Виталий Шкляров

9.04.2020, 11:45

1,087

Берни Сандерс

Сандерс покидает большую политику.

Берни Сандерс снял свою кандидатуру с праймериз Демократической партии США. Теперь у действующего президента Дональда Трампа остался лишь один конкурент — Джо Байден.

Берни начал кампанию на победной волне. Он разгромил соперников в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде. Но потом Байден резко перехватил инициативу: перед праймериз в Южной Каролине в поддержку бывшего вице-президента выступило несколько ключевых для демократов фигур. Так, Байден взял Южную Каролину, а затем и выиграл Супервторник.

Сандерс отнюдь не был готов сдаться сразу — по крайней мере, за него высказалась Калифорния, самый прогрессивный и самый густонаселенный штат США, где находятся одновременно Голливуд и Кремниевая Долина.

Но затем Берни проиграл Мичиган. На этот штат сторонники Сандерса возлагали большие надежды, ведь он выиграл его во время праймериз 2016 года (соревнуясь с Хиллари Клинтон). Это стало четким сигналом к тому, что демократическая часть американцев предпочитает сосредоточить свою поддержку на «нейтральном» Байдене, который сможет объединить многих американцев в противостоянии Трампу, вместо того чтобы ставить на более яркого и более рискованного Сандерса — который может как увлечь за собой, так и оттолкнуть своей прогрессивной риторикой «сомневающиеся» штаты.

Провал Берни Сандерса совпал с началом эпидемии коронавируса. США закрылись на карантин.

И, как во всякие времена тяжелых испытаний, решили ставить на «решения, проверенные временем», даже если они морально и физически устарели.

Берни еще некоторое время размышлял, стоит ли продолжать борьбу, после того как физическая кампания прекратилась и перешла в интернет, а праймериз во многих штатах перенесли.

Во время карантина Сандерс продолжал настаивать на эффективности своей предвыборной программы. В частности, говорил о ключевом ее пункте «Медицинское обеспечение для всех»: если бы на момент начала пандемии действовала эта, новая система здравоохранения, то она, по мнению Сандерса, помогла бы предотвратить вирусный удар по населению Штатов или, по крайней мере, ослабить его.

Но в какой-то момент стало понятно, что своей критикой Сандерс может только ослабить Байдена в его будущем противостоянии Трампу — потому что ему самому не хватит голосов на партийной конференции, чтобы быть выдвинутым на выборы.

Сандерс решил не воевать до последнего, как в 2016 году, а солидаризоваться со своими однопартийцами.

Даже несмотря на то, что многие считают его худшим злом, чем даже Трамп. Итак, у Байдена теперь все карты на руках — покажет ли он себя достойным доверия доброй половины американцев, или окажется «сонным Джо», как обзывает его действующий президент?

Это прекрасный венец карьеры прекрасного политика. Очень маловероятно, чтобы он попытался выйти в гонку в третий раз, в 2024 году — все-таки возраст.

Однако Берни, конечно, и дальше будет драйвером изменений, тем более что его сторонники за последние годы приобрели в Демпартии значительный вес. Нет сомнений в том, что дело модернизации «синих» продолжится.

Сандерс покидает большую политику. Кстати, этим, вслед за Меркель, он дает сигнал другим 70-80-летним государственным деятелям во всем мире: возможно, ребята, пора давать дорогу молодым?

Виталий Шкляров, «Новая газета»