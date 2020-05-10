Представители правоцентристской коалиции не будут выдвигать своего кандидата 10.05.2020, 21:31

Фото: belaruspartisan.by

По их мнению, объявление и проведение «выборов» в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно.

В заявлении, опубликованном штабом праймериз в соцсетях, говорится, что решение власти провести «президентские выборы» продиктовано желанием использовать пандемию в качестве дополнительного инструмента для дальнейшей узурпации власти и лишения белорусов права голоса, пишет tut.by.

— Уже сегодня ясно, что невозможно собрать подписи для выдвижения кандидатов, безопасно для здоровья избирателей, — считают в штабе.

Назначение «избирательной кампании» во время пика распространения вирусной инфекции в Беларуси, содержание под стражей и репрессии против блогеров, журналистов и активистов в оппозиции считают демонстрацией того, что «Лукашенко собирается удерживать власть исключительно силой. Потеряв поддержку граждан, он намерен и впредь управлять страной исключительно путем фальсификаций и репрессий».

— Мы считаем, что полноценное участие в «избирательной кампании» в этих условиях невозможно. Мы благодарим всех граждан Беларуси, которые приняли активное участие в процедурах Народного голосования, за поддержку наших усилий по определению единого кандидата и формированию реальной альтернативы нынешнему режиму, — заявляют в штабе. — Мы признаем, что в нынешних обстоятельствах невозможно реализовать все процедуры и определить единого кандидата.

В штабе также заявили о начале кампании «За Беларусь без диктатуры!». Для организации законных акций протеста участники праймериз Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов образуют совместную инициативную группу и начнут кампанию с основными целями: отставкой Лукашенко, честными выборами и системными реформами для новой Беларуси.