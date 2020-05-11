Евгений Афнагель: Пик смертей от коронавируса в Беларуси придется на конец мая 11.05.2020, 7:33

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Фото: Белапан

Какие выборы?

Несмотря на ужасающую ситуацию с коронавирусом в Беларуси, власти назначили дату проведения «президентских выборов» на 9 августа. Вместо карантинных мероприятий, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения, Лукашенко только увеличивает количество массовых мероприятий. 9 мая в Минске прошел парад, где тысячи участников, согнанных из все уголков страны, находились в центре столицы без масок.

Можно ли проводить избирательную кампанию в подобных условиях? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю.

- На самом деле, Лукашенко панически боится «выборов», и решение об их проведении во время эпидемии связано именно с расчетом, что коронавирус каким-то образом поможет ему удержаться у власти.

Cегодня, когда по всей стране заражены сотни тысяч человек, когда инфекция распространяется ужасающими темпами, когда до пика эпидемии еще далеко, не может идти никакой речи о «выборах». Нельзя собирать подписи, нельзя проводить агитацию, потому что таким образом мы будем подставлять людей, будем рисковать жизнями и здоровьем наших сторонников.

C другой стороны, cегодня все белорусы понимают, что речь идет о выживании народа. Понимают, что есть конкретный виновник геноцида в отношении наших граждан и имя ему — Лукашенко. Именно он отказался вовремя принимать меры по борьбе с распространением эпидемии, отказался вводить карантин и своими заявлениями показал, что оторван от реальности, что находится в своем мирке.

Сегодня большинству белорусов не до «выборов». Абсолютное большинство жителей нашей страны возмущены тем, что происходит. Cкрывается правда, а люди кипят от возмущения. Мы это видим по сообщениям, которые получаем из всех уголков страны, по настроениям обычных жителей, далеких от политики.

Все же понимают, что белорусские власти прячут реальное количество умерших от COVID-19. По оценкам блогеров, врачей, независимых СМИ, эта цифра во много раз превосходит официальные данные.

Лукашенковская пропаганда любит сравнивать Беларусь со Швецией. Мол, там также не вводили карантин. Но при том, что в Швеции закрыты все высшие школы и гимназии, есть определенные карантинные меры и людей каждый день информируют об опасности, в этой стране на сегодняшний день более трех тысяч смертей от коронавируса. Учитывая уровень медицины в Беларуси, количество смертей у нас на самом деле, думаю, намного больше, чем в Швеции.

Врачи говорят о более, чем 35 тысяч выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси. Медики признают, что тесты у нас делают только в Минске и частично в областных центрах, в районах такая процедура отсутствует. Получается, что уже исходя только из этих данных можно говорить о том, что у нас в стране сотни тысяч заразившихся COVID-19.

По информации, которая поступает из Столбцов, Докшиц, Лунинца, Пинска, Бешенковичей, Витебска и Барановичей, можно представить, сколько людей умирает от коронавируса в Беларуси.

Еще раз повторюсь, что у этой ситуации есть виновник, большинство белорусов знает, кто довел страну до катастрофы. Поэтому сегодня нам нужно говорить о суде над человеком, который поставил под угрозу жизни и здоровье наших сограждан.

- Вы сравнивали новости из регионов о коронавирусе со «сводками из фронтовой зоны». Ситуация с эпидемией в Беларуси напоминает войну?

- Да, это война. С одной стороны — белорусский народ, а с другой — Лукашенко и коронавирус. Это, конечно же, аллегория, но диктатор и вирус действуют сообща.

Белорусы усиленно сопротивляются. Мы видим просто беспрецедентную волну солидарности и поддержки обычных людей, которая адресована медикам. Минские кафе и бары готовят бесплатные обеды. Волонтеры собирают деньги на помощь врачам, покупают маски, противочумные костюмы, респираторы, привозят еду. В кампанию солидарности вовлечены сотни тысяч белорусов. Кто-то покупает необходимые товары, кто-то помогает деньгами, кто-то все организует. На моей памяти такого просто не было. О чем это говорит? Белорусы пытаются дать отпор, самоорганизоваться и где-то получается это сделать.

Хочется отметить работу СМИ и независимых блогеров. Если бы не они — власти просто скрывали бы информацию на все 100%, как это было в самом начале эпидемии. Думаю, вы помните молчание Минздрава, а также cтатистические загадки и ребусы в его исполнении. Только благодаря усилиям независимых журналистов и блогеров, которые раскрывали ложь, давали правдивую информацию, получилось победить обман официальных властей.

Да, безусловно, Минздрав и власти и сейчас продолжают лгать, но у них все хуже это получается. В наше время информацию очень сложно скрыть. Обычные люди, СМИ, честные журналисты и врачи рассказывают о ситуации с коронавирусом больше и намного лучше, чем все госСМИ.

- Как изменилась ситуация в Беларуси из-за эпидемии коронавируса?

- Cегодня против Лукашенко выступают абсолютно все — и сторонники союза с Россией, и сторонники независимости, и те, кто еще вчера говорил, что не интересуется политикой. Белорусов объединяет неприятие лжи, обмана и цинизма со стороны властей. Еще один фактор, который показывает изменения в белорусском обществе — солидарность простых белорусов с врачами, которые находятся на передовой.

Коронавирус очень повлиял на Беларусь. Страна уже никогда не будет прежней. Мы никогда не вернемся к ситуации, которая была в январе этого года.

Эпидемия коснулась практически каждой семьи, ведь у заразившихся и умерших есть друзья, родственники, близкие им люди. После этого просто невозможно принять то, что говорят официальные власти и чиновники на местах. Это просто огромный пласт людей — подавляющая часть жителей страны.

Хочу отметить и действия оппозиции во время эпидемии коронавируса. Лидеры оппозиции поддержали инициативу Народного карантина, который позволил спасти тысячи жизней белорусов. Если бы не это, ситуация была бы намного хуже. Народный карантин должен продолжаться и усиливаться. Cамое главное для нас сегодня — сберечь жизни соотечественников. Должны прекратиться рост количества зараженных и умерших.

Каждый должен понимать, что есть человек, для которого жизни людей ничего не стоят. И он это прекрасно показал за последние месяцы. Людей загоняли на субботники, подкупали, шантажировали, угрожали на местах работы и учебы, чтобы собрать массовку смертников, которые рисковали своими жизнями и здоровьем, чтобы потешить самолюбие диктатора на параде.

Пасха и субботник уже привелик всплеску количества заражений и смертей. Сейчас нам нужно ждать нового всплеска из-за парада и других мероприятий в День Победы. Думаю, пик смертей от коронавируса в Беларуси придется на конец мая.

Всем этим Лукашенко показал, что жизни белорусов для него — это ничто. Но народный гнев, который сейчас зреет, обязательно выльется в массовые протесты, когда эпидемия пойдет на спад. Наша главная задача сегодня – спасти жизни и здоровье максимального количества наших соотечественников, а завтра – добиваться суда над Лукашенко за геноцид белорусского народа.